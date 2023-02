Formazione e lavoro, patto locale anche per la provincia di Arezzo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri e l’Assessore a istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini hanno siglato oggi, 6 febbraio, nella Sala dei Grandi ad Arezzo il protocollo di intesa interistituzionale per favorire l’occupazione, calibrando l’offerta formativa in base alle esigenze del territorio.

Un percorso, che la Regione Toscana sta portando avanti in tutte le province della Toscana.

L’accordo è stato sottoscritto anche dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo, le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado; dalla Camera di Commercio Arezzo – Siena, dai Sindacati CGIL, CISL, UIL, dalle Associazioni di Categoria, Confindustria Toscana Sud, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confapi, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, ANCE Toscana, Confesercenti, Legacoop Toscana, Conf Cooperative Toscana Nord, Polo Universitario Aretino, Istituti Tecnici Superiori.

Ha dichiarato l’Assessore regionale Alessandra Nardini:

Lo sviluppo di alleanze formative a livello territoriale è una priorità. Per mettere in atto politiche regionali di formazione più aderenti ai bisogni dei territori, occorre un quadro puntuale e aggiornato sui fabbisogni locali del mercato del lavoro.

E riguardo a tale obiettivo le alleanze costituiscono uno strumento fondamentale, soprattutto in una fase come questa caratterizzata dalla disponibilità di importanti risorse, come il nuovo programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, GOL, previsto dal PNRR, il nuovo settennato del Fondo Sociale Europeo e il Nuovo Patto per il Lavoro che abbiamo concertato con la Commissione Regionale Permanente Tripartita, allargando il confronto anche ai territori attraverso appositi tavoli provinciali con le parti sociali locali.

Rispetto a quest’ultimo, il budget complessivo regionale ammonta a 53,8 milioni di euro, la prima metà dei quali ripartita su base provinciale.

Per la Provincia di Arezzo questo significa 2.230.935 euro, di cui il 12% destinati a percorsi formativi legati al Protocollo territoriale, come proposto dal tavolo provinciale con le parti sociali.

Da un lato la fase difficilissima che stiamo attraversando, per i motivi che tutti noi ben conosciamo, e dall’altro la straordinarietà delle risorse che avremo a disposizione, richiamano ad un impegno senza precedenti che potremo affrontare con la collaborazione di tutti i soggetti firmatari del Protocollo.

La Provincia di Arezzo ha grandi potenzialità che dobbiamo cogliere, ed investire in modo mirato sulla formazione di competenze negli ambiti in cui c’è più bisogno è centrale per creare buona occupazione e irrobustire il tessuto produttivo.