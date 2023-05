Forcella Slow: turismo sostenibile e responsabile sulle scale Trinchese

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 27 maggio, dalle 10:00 alle 14.00, nell’ambito del Maggio dei Monumenti e in sinergia con le iniziative ‘Le scale di maggio’ promosse dal Coordinamento Scale di Napoli, si svolgerà ‘Forcella Slow’, una chiamata al turismo sostenibile e responsabile promossa da Legambiente Parco Letterario Vesuvio in collaborazione con Associazione Annalisa Durante, I Teatrini, la Comunità Slow Food Forcella e i presìdi Slow Food di Napoli e Vesuvio, con il patrocinio della Municipalità 2 del Comune di Napoli.

Il cuore dell’evento si svolgerà sulle scale Trinchese del quartiere Forcella, con una mostra – mercato dei prodotti Slow Food, da cui partirà una visita guidata ai vicini monumenti e la partecipazione a laboratori di cucina sociale presso gli esercenti della Comunità Slow Food Forcella, accompagnati da letture teatralizzate animate da I Teatrini ed incontri con i produttori dei presidi Slow Food Napoli e Vesuvio.

Ha sottolineato Paola Silvi, Presidente dell’APS Legambiente Parco Letterario Vesuvio:

È una manifestazione che ci vede impegnati come CEAS Centro di educazione ambientale e della sostenibilità al culmine di un progetto attivato con un percorso formativo rivolto agli studenti dell’IC Adelaide Ristori e con il coinvolgimento degli esercenti in laboratori di cucina esperienziale per la riscoperta e la valorizzazione delle bellezze del territorio, tra antiche mura, scale e gastronomia locale.