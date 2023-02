Fondi UE, lancio programmi Regione Toscana

Appuntamento il 1° marzo al Palazzo dei Congressi di Firenze

Il nuovo periodo di programmazione dei fondi europei per gli anni 2021-2027 in Toscana sarà presentato mercoledì 1 marzo in occasione di un evento di lancio organizzato dalla Regione al Palazzo dei Congressi, Villa Vittoria, piazza Adua 1, Firenze.

Oltre a fare il punto sui programmi regionali di FSE, Fondo sociale europeo, e FESR, Fondo europeo di sviluppo regionale, la giornata sarà l’occasione per focalizzarsi sugli altri fondi che insistono sulla Toscana come il FEASR, il fondo agricolo, il FEAMP, Pesca, Interreg Italia Francia Marittimo.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle politiche trasversali cofinanziate dalle risorse UE, come Giovanisì, La Toscana delle donne, la Strategia per le aree interne.

Rappresentanti delle istituzioni comunitarie, nazionali e regionali si confronteranno con i beneficiari e il partenariato economico e sociale per definire il volto della Toscana dei prossimi anni.

La mattina, a partire dalle 10:00, la sessione plenaria sarà aperta dalla tavola rotonda con l’intervento del presidente della Regione Eugenio Giani e quelli di Andriana Sukova Tosheva, Direttrice generale aggiunta per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europeaillibrordus Sluijters capo unità Crescita intelligente e sostenibile e attuazione dei programmi, direzione Politica regionale e urbana della Commissione europea e un rappresentante del Ministero per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Seguirà il confronto con con le Autorità di gestione Fse e Fesr e i beneficiari degli interventi.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30, ci saranno tavoli tematici di approfondimento con Alessandra Nardini Assessore Istruzione, Formazione Professionale, Università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere, Serena Spinelli, Assessore Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale, Leonardo Marras, Assessore Economia, attività produttive, politiche del credito e turismo, Monia Monni, Assessore Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile, Stefano Ciuoffo, Assessore Infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza, Stefano Baccelli, Assessore Infrastrutture, mobilità e governo del territorio, Stefania Saccardi Vicepresidente e Assessore Agro-alimentare, caccia e pesca, con delega per le aree interne.

Alle 11:30 punto stampa del Presidente della Regione Eugenio Giani per fare il punto sulla giornata e per presentare la nuova campagna di promozione delle opportunità di Giovanisì offerte grazie ai fondi strutturali.

