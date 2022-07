Fondi europei: il Consiglio regionale Lombardia a fianco dei Comuni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Aiutare i Comuni a utilizzare in maniera continuativa ed efficace i fondi europei destinati alla Lombardia. È questo l’obiettivo del progetto del Consiglio regionale della Lombardia, realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia e presentato a Bruxelles.

La delegazione lombarda guidata dal Vice Presidente Carlo Borghetti, dai Consiglieri Segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi e dai Vice Presidenti di ANCI Lombardia Federica Bernardi e Lucio De Luca, ha presentato il progetto ad alcuni rappresentanti delle istituzioni europee.

Gli incontri si sono svolti a Casa Lombardia, lo spazio comune di coprogettazione e condivisione di Regione Lombardia dedicato ai territori e agli stakeholder lombardi che hanno bisogno di interfacciarsi con la UE.

Ha spiegato il Vice Presidente Carlo Borghetti:

La sfida che abbiamo di fronte è quella di un lavoro sinergico tra le istituzioni per cogliere le opportunità dei finanziamenti europei. Dobbiamo aiutare gli enti locali perché, dopo una stagione di tagli di personale e di risorse, siamo di fronte a una straordinaria stagione di nuove risorse.

I progetti, però, richiedono una competenza che spesso le strutture comunali non hanno. Da qui abbiamo pensato, con ANCI Lombardia, a un progetto innovativo che possa diventare un nuovo modus strutturale di lavoro per il Consiglio regionale.

Next Generation EU, PNRR e fondi strutturali sono un salvagente lanciato al nostro Paese. Non possiamo permetterci di non raccoglierlo.