Final Four Under 13 6X6: la Luvo Barattoli sfida Arzano in semifinale

Si gioca il 4 giugno a Napoli nella palestra ‘Meriggioli’ del PalaVesuvio di Ponticelli

Abbinamento bizzarro nelle semifinali del campionato territoriale Under 13 femminile.

L’Arzano Volley qualifica due squadre per la Final Four, senza però avere la possibilità di portarle entrambe in finale come già capitato in passato in altre categorie.

Martedì pomeriggio infatti l’Arzano Volley affronterà la Luvo Barattoli nella gara che vale l’accesso all’atto decisivo della competizione.

La vincente dovrà poi vedersela con il sestetto che avrà la meglio fra Angioletti Volley e la Partenope.

Le due gare si giocheranno in contemporanea nella palestra ‘Meriggioli’ del PalaVesuvio di Ponticelli con inizio alle ore 18:45. La finale dovrebbe avere inizio alle ore 21:00.

Le squadre arzanesi hanno conquistato l’accesso alla Final Four al termine di un percorso nel quale hanno avuto la meglio sulla pari età di società che da sempre lavorano con attenzione sulle giovani pallavoliste.

L’Arzano Volley ha colto un doppio successo sulla Givova Fiamma Torrese.

La gara di Torre Annunziata è terminata con il punteggio di 0 – 3, 8- 25; 8 – 25; 5 – 25, quella di ritorno a campi invertiti ha avuto medesimo punteggio ma ovviamente parziali diversi 3 – 0,25 – 9; 25 – 10; 25 – 1.

Più complicata la vita della Luvo Barattoli.

Dopo il 2 – 1 conquistato nella gara di andata, 21 – 25; 25 – 19; 25 – 22, le arzanesi sono state trascinate fino al Golden Set nella gara di ritorno, 25 – 21; 16 – 25; 27 – 25 e Golden set: 12 – 15.

Il campionato Under 13 è il primo passo nel mondo della pallavolo giovanile.

L’aver portato due squadre fino in fondo lascia ben sperare per le prossime stagioni, magari cominciando proprio dalla prossima Under 14.