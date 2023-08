Festival dei Sapori a Paupisi (BN): i fuochi piromusicali

Lo show continua

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il boom in questo weekend di enoturisti ed enogastronauti che hanno invaso Paupisi, grazioso borgo ai piedi del Taburno, per partecipare al ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50a Sagra del Cecatiello’organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in sinergia con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Fragneto Monforte, GAL Taburno, Coldiretti, CIA, Parco Regionale Taburno – Camposauro, UNPLI Provinciale, ‘Club Areostatico Wind & Fire’, ‘Moto Club Legio Linteata – Benevento’, associazione ‘Trekking Camposauro’, ‘Arcieri del Sannio’, parrocchia Santa Maria del Bosco, ‘Motomaniaci’ e Rete Destinazione Sud, ci si prepara per la nuova esplosione di buongustai che invaderanno Paupisi questa sera.

L’evento è co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ che rientra nella brandy identity Campania.Divina.

Una kermesse che quest’anno taglia il mezzo secolo di vita e che anno dopo anno va a migliorare sempre più.

Tante le prelibatezze che anche stasera si troveranno negli stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese con un ricco menu: cecatiello al ragù o al pomodorino fresco, la rinomata padellaccia paupisana, lo spezzatino, le patatine, la squisita montanara e i peperoni imbottiti.

Il tutto annaffiato dagli ottimi vini delle quattro cantine partner della manifestazione: ‘Torre del Pagus’, ‘Serra degli Ilici’, ‘Cantina di Solopaca’ e ‘Cantine Chiara’.

Oggi, lunedì 28 agosto, dalle ore 20:30, spettacolo folk itinerante con il gruppo folk ‘Fontanavecchia’, alle ore 21:30 in piazza don Tommaso Boscaino musica popolare con MPS – Movimento Popolare Sannita, mentre in largo G. De Marco concerto di Musica Popolare Contemporanea con ‘Il Canzoniere della Ritta e della Manca’ ed in via G. B. Bianco Fire Tour con Emanuele Romano.

Naturalmente, in tutto il circuito della kermesse dalle ore 21:00 avremo la Compagnia dei Saltimbanchi con i giochi di bolle di sapone, danza aerea, spettacolo di fuoco, il mago, soccer freestyle, clown.

Alle ore 23:45 in piazza don Tommaso Boscaino l’attesissimo spettacolo di fuochi piromusicali a cura della ditta Pannella in collaborazione con gli artisti di strada e al termine ‘Cecatiello Dance Party’ con il Dj set Marco Reale.

Paupisi, dunque, in questi ultimi giorni di agosto è stato trasformato in un ristorante all’aperto, un centro di musica, cultura, arte, divertimento e buona cucina allestito nei minimi dettagli con girandole, ombrelli colorati, luci e addobbi floreali.

Gli spettacoli si terranno in diversi punti nell’area Festival.

Sulla pagina Facebook della Pro Loco di Paupisi si può visionare il programma completo della kermesse.