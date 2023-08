Cinema Italia chiude ‘Chiavari in Jazz 2023’

In concerto il 1° settembre in piazza Nostra Signora dell’Orto

Venerdì 1° settembre alle ore 21:00 saranno quattro fuoriclasse delle Blue Notes a chiudere ‘Chiavari in Jazz 2023’.

Rosario Giuliani, Luciano Biondini, Enzo Pietropaoli e Michele Rabbia, ovvero Cinema Italia, porteranno sul palcoscenico di piazza Nostra Signora dell’Orto le magiche atmosfere delle composizioni di Ennio Morricone e Nino Rota.

La musica rivela tutto quello che le immagini non riescono a rendere e il cinema perderebbe molto del suo fascino se non ci fosse la musica.

I quattro protagonisti di questa serata, tutti a pieno titolo nella storia della musica jazz italiana, hanno realizzato un accurato lavoro di ricerca e di studio su ogni singolo brano che propongono e in ognuno di essi troviamo creatività ed eleganza.

Un omaggio al grande cinema italiano che ha contribuito a far conoscere il nostro paese ovunque e che nel tempo ha consolidato una tradizione di eccellenza, così come eccellenti e geniali sono i quattro ‘solisti’ che lo interpretano: Rosario Giuliani al sax, Luciano Biondini alla fisarmonica, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Michele Rabbia alla batteria.

Una magia quella che unisce i quattro artisti ai temi di film indimenticabili, quali ‘8 e ½’, ‘C’era una volta in America’ e ‘Nuovo Cinema Paradiso’, firmati dagli inarrivabili Nino Rota ed Ennio Morricone. Musiche che segnano l’immaginario di ciascuno di noi, melodie che si sono impossessate della nostra fantasia e dei nostri ricordi più vividi legati al cinema e alle emozioni dei nostri film preferiti.

In repertorio, accanto a questi brani e compositori iconici, due originali firmati da Giuliani e Biondini, ‘Bianco e Nero’ e ‘What is there what is not’ che dimostrano ancora una volta la forza narrativa di questi due grandi artisti.

‘Chiavari in Jazz’ è la rassegna organizzata dal Comune di Chiavari, Assessorato al turismo e alla promozione della città rappresentato da Gianluca Ratto, dal Sindaco Federico Messuti e dall’Amministrazione comunale, la direzione artistica è affidata a Rosario Moreno.

Il concerto è ad ingresso gratuito.

Con questo concerto si conclude un’edizione di grande successo di ‘Chiavari in Jazz’, con pubblico ed addetti ai lavori che sin dal primo appuntamento hanno manifestato entusiasmo ed apprezzamento per gli artisti di assoluto rilievo, nazionale ed internazionale, ospiti della manifestazione.