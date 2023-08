Festival degli Artisti di Strada al Festival dei Sapori

Riceviamo e pubblichiamo.

Quest’anno, all’interno della 50a edizione della Sagra del Cecatiello, che si svolgerà a Paupisi (BN) nei giorni 25, 26, 27, 28 e 30 agosto 2023, non poteva mancare il Festival degli Artisti di Strada, giunto alla sua quinta edizione.

Un evento che, anno dopo anno, si arricchisce di tanti artisti con nuove attrazioni provenienti da tutta Italia.

Gli artisti ‘occuperanno’ vie, vicoli e piazze del paese con più di 15 spettacoli a sera e allieteranno i visitatori con le loro performance.

L’antico borgo si trasformerà in un animato e colorato teatro a cielo aperto dove si incontreranno acrobati, giocolieri, musicisti, clown, fachiri, sapienti e abili manipolatori di gesti senza tempo, trampolieri, statue viventi, artisti di fuoco, danzatrici aeree e tanto altro ancora.

Ci sarà anche musica di tutti generi: popolare, musica pop, gruppi folk, disco music, gruppi rock, blues, swing e poi esibizioni circensi, bottari, strepitose evoluzioni acrobatiche e spettacoli di ogni tipo…

Commenta Dario Orsillo, Presidente della Pro Loco di Paupisi:

Nei giorni 25, 26, 27, 28 e 30 agosto il nostro grazioso paese sarà non solo la Patria dei Cecatielli Paupisani, con altre eccellenze enogastronomiche come la montanara, lo spezzatino, la padellaccia, accompagnati dall’ottimo vino delle aziende vinicole partner della kermesse Cantina di Solopaca, Serra degli Ilici, Torre del Pagus e Chiara srl, ma sarà anche il centro culturale del Sannio.

Chi verrà ad onorarci potrà anche partecipare, venerdì 25 agosto, al convegno sui grani antichi e sull’ecosostenibilità, in collaborazione con le organizzazioni agricole CIA e Coldiretti, alle serate disco music, venerdì 25 e sabato 26 agosto, con Radio Company e Ibiza, poi, sabato 26 agosto al Palio delle Contrade, con il tiro con l’arco, in collaborazione con l’ASD ‘Arcieri del Sannio’ e al giro in mongolfiera, in collaborazione con l’associazione ‘Wind and Fire’.

E poi, alla ‘Domenica Popolare’ con laboratori di danza popolare e tamburello e, sempre domenica 27 agosto, al raduno in moto in collaborazione con i club ‘Motomaniaci’ e ‘Legio Linteata’, al trekking urbano, in collaborazione con l’associazione trekking Camposauro e Parco Taburno – Camposauro, allo spettacolo piromusicale in programma lunedì 28 agosto ed, infine, mercoledì 30 agosto, anniversario della nascita della nostra Pro Loco nel 1973, al 1° Premio Cecatiello d’Oro, allo spettacolo di Francesco Cicchella e a tante altre novità che presenteremo ancora nei prossimi giorni.

Saranno, quindi, cinque giornate di divertimento, di buona cucina e di allegria, dove abbiamo bisogno solo della presenza di numerosi visitatori… perchè tutto il resto lo faremo noi!