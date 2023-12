‘Federico II incontra’… Roberto Antonelli

Il Presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei inaugura il nuovo format federiciano tra le iniziative di F2 Cultura per celebrare gli 800 anni dell’Ateneo

Inaugurerà Roberto Antonelli il ciclo di eventi ‘Federico II incontra…’ in programma tra le iniziative organizzate da F2 Cultura per celebrare gli otto secoli dell’Ateneo laico tra i più antichi al mondo.

L’appuntamento con il professore Antonelli, filologo, presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, è martedì 5 dicembre 2023, alle 11:00, nell’aula Magna storica dell’Università federiciana, in corso Umberto I, 40.

Introdotto della Prorettrice dell’Università Federico II Rita Mastrullo, preceduto dalle note dell’Inno dell’Ateneo eseguito dalla Nuova Orchestra Scarlatti, Roberto Antonelli parlerà di ‘Federico II: il potere della cultura’.

Sottolinea il Presidente Antonelli:

Federico II è un personaggio che ha fatto e fa discutere. Sovrano abile e intelligente, a lui si deve l’inizio della tradizione letteraria italiana proprio negli stessi anni in cui fonda la prima università di stato d’Europa. Uomo coltissimo, propone un nuovo modo di intendere e praticare il Potere e i suoi rapporti con la cultura; fallisce il suo tentativo di organizzare uno Stato italiano, a causa dell’opposizione della Chiesa, è ancora rimpianto da Dante, ma rimangono nel tempo i suoi grandi risultati culturali, fino ad oggi.

Il professore Roberto Antonelli, già ordinario di Filologia romanza nella Facoltà di Lettere e filosofia di Sapienza dal 1985, oggi presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei e della Fondazione Primoli, nel corso della lunga e brillante carriera, si è occupato in particolare dello sviluppo delle letterature romanze del Medio Evo per poi approfondire lo studio della Scuola siciliana, di Dante e Petrarca.

Tra le oltre 200 pubblicazioni a sua firma, quelle su Dante sono tra le più apprezzate.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta su YouTube.

Il format ‘Federico II incontra…’, inaugurato dal Presidente dell’Accademia dei Lincei, propone cinque appuntamenti aperti alla comunità federiciana e alla cittadinanza tutta, previa prenotazione online e fino ad esaurimento posti.

In calendario Alessandro Barbero, che parlerà di ‘Federico II, tra storia e leggenda’, Massimo Recalcati, che affronterà il tema ‘Generazione Telemaco’, Maurizio de Giovanni, che interverrà con ‘Passione’, e Alberto Angela, che racconterà degli ‘Ottocento anni di storia dell’Ateneo’.

Il programma delle iniziative che rientrano nell’ambito delle celebrazioni degli otto secoli di storia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sempre work in progress, sono online all’indirizzo: www.800anni.unina.it.

