Energia pulita dall’Arno, al Girone altre 2 briglie

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Proseguono i lavori di recupero e riqualificazione delle traverse o pescaie – dette anche ‘briglie’ – del tratto fiorentino dell’Arno per la produzione di energia idroelettrica.

Dopo l’Isolotto, questa mattina, 5 aprile, il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore Monia Monni hanno fatto un sopralluogo alle ‘traverse’ di Martellina e Cartiera, Girone, che ospitano due turbine che sfruttano un salto di circa 4,40 metri e una portata media di 60 metri cubi al secondo per sviluppare una potenza di 4,6 gigawattora all’anno.

Gli impianti del Girone rientrano nelle 13 pescaie, gli impianti sono 12, oggetto dei lavori di recupero voluti dalla Regione Toscana. Tutti gli impianti sono realizzati attraverso un Project Financing da 100milioni con Iniziative Toscane e saranno tutti a regime entro il 2025.

Ad accompagnare il Presidente Giani e l’Assessore all’ambiente Monia Monni c’erano il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e il Sindaco di Fiesole Anna Ravoni.

Presenti anche i tecnici del Genio civile della Regione Toscana col Direttore della Protezione Civile regionale Giovanni Massini.

Il Presidente Giani, ricordando anche il sopralluogo all’impianto dell’Isolotto di qualche giorno fa, ha detto:

Pensare l’Arno come fonte di energia è qualcosa di straordinario. Il Girone ha una particolarità che mi piace sottolineare, quella del passaggio sulla pescaia per le canoe, e la ricostruzione di una pescaia storica che potremo rivedere nella sua bellezza.

Giani a questo proposito si è soffermato anche sul tunnel sotto l’Arno che potrà essere fatto grazie ai Fondi di sviluppo e coesione e che metterà in collegamento sotterraneo il lungarno della Zecca con piazza Poggi.

Il Presidente ha specificato:

Coniughiamo sicurezza, sostenibilità ambientale e riqualificazione di vecchi manufatti.

Le traverse sono opere trasversali al corso d’acqua realizzate per produrre forza motrice, un tempo a servizio di mulini come appunto la pescaia in cui siamo oggi o opifici, che hanno anche un ruolo di regimazione delle acque.

Salvaguardiamo anche la biodiversità e valorizziamo un patrimonio storico-culturale composto da opere di ingegneria e architettura fluviale.