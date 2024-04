Napoli, dispositivo di circolazione concerto al Teatro San Carlo

In vigore l’8 aprile

Dispositivo di circolazione in occasione del concerto celebrativo che si svolgerà l’8 aprile presso il Teatro San Carlo per la cerimonia del ’75° anniversario della NATO’.

Sarà istituito, per il giorno 08/04/2024:

1) dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze:

1.a) il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata e la sospensione di eventuali parcheggi riservati e/o a pagamento (cd. strisce blu), eccetto le aree di sosta riservate ai titolari di contrassegno ‘H’ personalizzato, in piazza Trieste e Trento, in via San Carlo e in piazza Carolina;

1.b) la sospensione delle aree di sosta riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in via San Carlo, fronte omonimo teatro, e in piazza Carolina;

2) dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze, la sospensione dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea in via San Carlo, fronte ingresso principale teatro omonimo;

3) dalle ore 16:00 fino a cessate esigenze:

3.a) il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine, in via San Carlo e nell’interviale di piazza del Plebiscito lato Prefettura;

3.b) il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia, e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri;

3.c) obbligo di svolta a destra su via Nardones per i veicoli che provengono da via Toledo.

