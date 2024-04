Lazio, Ciacciarelli: Superare disparità trattamento pratiche condono

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La proposta di Legge che modifica la Legge regionale 12/2004 , presentata oggi con il Consigliere Laura Corrotti, consentirà di superare una disparità del trattamento che si è creato in materia di Condoni edilizi negli ultimi anni.

Lo ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

L’Assessore Pasquale Ciacciarelli ha concluso:

Partendo dal presupposto che, con riferimento alla normativa vigente, l’abuso è considerato sanabile al momento della presentazione della domanda, attualmente si manifestano molteplici casi di disparità: tra coloro che hanno ottenuto il permesso di costruire in sanatoria e chi, con la stessa istanza, si trova paralizzato da anni.

Per questo la modifica delle Legge consentirà di sbloccare più di 60 mila pratiche, garantendo consistenti entrare per gli enti locali.

Questo è un provvedimento condiviso anche con il Capogruppo della Lega, Laura Cartaginese, che sottoscriverà la legge, in quanto riteniamo che sia necessario per risolvere un’esigenza di molti cittadini da tempo in attesa di una risposta.

Lavoreremo insieme al Consigliere Laura Corrotti per consentire in tempi celeri l’approvazione definitiva ed entrata in vigore di questa modifica.