‘Divin ‘a mmente Dante’ al Teatro Bolivar

In scena il 18 marzo a Napoli

Domani, sabato 18 marzo, alle ore 21:00, al Teatro Bolivar, via Bartolomeo Caracciolo, 30, diretto da Nu’Tracks, arriva ‘Divin ‘a mmente Dante’, un omaggio a Dante di e con Francesca Muoio e Luca Trezza.

Lo spettacolo proporrà l’ascolto di una Divina Commedia diversa rispetto a quella studiata a scuola così che anziani, adulti e giovani possano forse riapprezzarne meglio la bellezza e riconoscerne la familiarità.

C’è stata una donna napoletana, Matilde Donnarumma Pierro, pronipote per altro dell’omonimo Pierro, titolare della famosa casa editrice napoletana con la quale stamparono le loro opere anche Benedetto Croce, Salvatore Di Giacomo, Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio e Eduardo Scarpetta, che ha pensato bene di utilizzare il suo dialetto per ‘tradurre’ l’opera di Dante e renderla così più comprensibile al popolo.

Era il 1963 e la Divina Commedia in napoletano venne pubblicata con l’identica struttura di quella originale dei 14.233 versi in terzine di endecasillabi a rima incatenata. Cento canti che purtroppo, però, Matilde non ha fatto in tempo a pubblicare tutti.

Abbiamo i canti dell’Inferno, alcuni del Purgatorio, ma nessuna traccia del Paradiso.

La stessa scrittrice però dichiarava che non si trattava di una vera e propria traduzione in quanto

il poeta è inimitabile, intraducibile, ma ci si può avvicinare molto senza tradirne il pensiero e il linguaggio.

Raccontano Trezza e Muoio, mentre spiegano da dove nasce l’idea di ‘Divin ‘a mmente Dante’: