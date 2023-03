Ogni anno il 20 marzo, dal 2012, ormai, si celebra la giornata mondiale della felicità.

Questo rimanda, inevitabilmente, alla Dichiarazione di indipendenza dei nascenti Stati Uniti, che la definiva quale diritto dell’essere umano.

Suggestivi i richiami a Benjamin Franklin e al napoletano Gaetano Filangieri, da cui il pensatore statunitense ha ripreso il concetto.

Come al solito, in queste occasioni, ci sono tanti proclami, tante dichiarazioni di principio, alcune profonde, altre di una banalità disarmante, peraltro esibite orgogliosamente da filosofi e poeti da baci perugina o da biscotti della fortuna.

Con tutto il rispetto per baci e biscotti, che adoriamo.

Lasciandoli cuocere nel brodo delle loro certezze da menti deboli, preferiamo, piuttosto, far riferimento a riflessioni più acute, come quella del fraterno amico Vittorio Dublino, fra le altre cose, collaboratore di ExPartibus, o, tuttalpiù, lasciarci andare ai nostri dubbi.

E partendo dal principio… ma questa felicità a cui tutti avremmo diritto… in sostanza… cos’è?

Come prima cosa, andiamo a controllare la definizione da una buona enciclopedia online, la Treccani:

Stato d’animo di chi è sereno, non turbato da dolori o preoccupazioni e gode di questo suo stato. L’aspirazione alla f. è caratteristica dell’etica classica, che la chiamò eudaimonia (➔ eudemonismo). Trascurata nella filosofia moderna in seguito alla posizione rigoristica assunta da I. Kant, la nozione di f. è rimasta viva nella tradizione culturale anglosassone, ispirando il pensiero filosofico, sociale e politico. A questa tradizione si ricollega la difesa che del concetto compie B. Russel nel suo The conquest of happiness (1930).

Già questo ci porta alle domande.

Stato d’animo di chi è sereno.

Sereno… sempre Treccani, stavolta vocabolario.

2. agg., fig. In generale, l’opposto di turbato, ma con accezioni partic. secondo l’oggetto cui viene attribuito: a. Tranquillo, non agitato da timori, da gravi pensieri e preoccupazioni, non sconvolto da passioni: animo s.; coscienza, mente s.; più genericam., una letizia, una gioia s., pura, senza turbamento. b. Che esprime, che denota una tranquillità interiore: viso, sguardo s.; avere un aspetto s.; una bellezza s.; conservare un atteggiamento s. anche di fronte alla morte. c. Libero da gravi preoccupazioni, da dolori, mali e fastidî; tranquillo e lieto: una vita s.; avere un’esistenza s.; abbiamo passato una vacanza s.; ricordiamo le s. giornate trascorse insieme a voi. d. Non offuscato da passioni, non influenzato da preconcetti; obiettivo, imparziale: un giudizio s.; una valutazione s. dei fatti. 3. s. m. a. Cielo sereno, tempo sereno: guarda che bel s., stasera; talora, il cielo in genere: Torna azzurro il s., e tornan l’ombre Giù da’ colli e da’ tetti (Leopardi).

Non agitato da timori, da gravi pensieri, da preoccupazioni, non sconvolto da passioni.

Come può, una qualsiasi forma di stato, garantirmi l’assenza di preoccupazioni?

Se mio figlio ha la febbre o il mal di pancia, che deve fare lo stato?

Curarlo? Ovviamente.

Ma nel frattempo, come fa ad allontanare il mio turbamento?

Ma poi, le passioni?

Lo stato dovrebbe impedirmi di innamorarmi? Perché questo potrebbe turbare la mia serenità?

O di rodermi beatamente il fegato mentre faccio passionalmente il tifo per la mia squadra di curling?

Cioè. Lo stato dovrebbe rendermi praticamente anaffettivo?

Ma andiamo avanti.

Non turbato da dolori.

Dolori fisici? Dolori dell’animo?

Quindi, nel caso in cui io abbia una malattia cronica, non diciamo nemmeno grave, ma che comporta dolori fisici più o meno costanti, tipo un’artrosi, una sciatalgia, cosa deve fare lo stato?

Rimpinzarmi di Vicodin come Dr. House? Naturalmente senza potermi dare i neuroni del celebre diagnosta della fiction televisiva. O abbattermi per non farmi soffrire?

E quelli dell’animo?

Cosa deve fare lo stato se ho un lutto, se mi lascia la fidanzatina o se litigo con mio figlio?

Anestetizzarmi emotivamente?

Ovvero, rendermi anaffettivo, tornando alla domanda precedente?

Non ci siamo.

Se la lingua italiana non ci soccorre, allora proviamo a rivolgerci alla filosofia.

Una delle prime trattazioni, che poi diventa riferimento anche per la religione cattolica, è sicuramente quella di Aristotele.

Poiché i fini appaiono essere molti e di essi alcuni li vogliamo a cagione di altri (come la ricchezza, i flauti e in genere gli strumenti), è chiaro che non tutti sono perfetti; ma il sommo bene sembra essere perfetto.



(…) Dico più perfetto quello perseguito per sé in confronto di quello perseguito per altro; e quello che non è mai voluto per cagion di un altro, in confronto di quelli che possono essere voluti sia per sé e per cagion di altro.

E, insomma, perfetto senz’altro è quel fine che viene sempre voluto per sé e non mai come mezzo per un altro. E tale sembra essere soprattutto la felicità: la vogliamo infatti sempre per se stessa e mai per altro.

Aristotele – Etica Nicomachea