Cultura, il viaggio del Sottosegretario Borgonzoni a Londra

Impegno a tutto campo, dalle celebrazioni della nascita di Guglielmo Marconi agli accordi di coproduzione per il cinema e l’audiovisivo

Sono stati diversi gli appuntamenti a Londra del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, accompagnata dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, per rafforzare il legame tra i due Paesi e promuovere nuove sinergie.

Un programma fitto di appuntamenti e incontri tra cui la visita alla sede della BBC di Londra e l’incontro con il Direttore Affari Istituzionali della BBC, Alice Macandrew, e il Capo del Servizio Storico BBC, Robert Seatter, per celebrare la figura di Guglielmo Marconi nel 150° anniversario dalla sua nascita.

Un’importante occasione culturale, scientifica e di promozione internazionale per valorizzare un genio visionario, ch,e proprio a Londra, ha contribuito alla nascita della BBC.

Il Sottosegretario Borgonzoni ha illustrato il ricco programma di mostre, pubblicazioni ed eventi messi in campo dal MiC, mettendo le basi per proficue sinergie, tra cui la stesura di un testo da parte del Direttore Seatter, che racconterà il lungo cammino di Marconi a Londra e che verrà inserito nel catalogo delle celebrazioni dei festeggiamenti.

Il Sottosegretario Borgonzoni ha poi incontrato il Vice Amministratore Delegato e Direttore Affari Istituzionali BFI, Harriet Finney, e il Direttore Affari Internazionali BFI, Agnieszka Moody presso il British Film Institute per avviare una sinergia concreta tra MiC, Cinecittà e l’Istituto britannico.

Sul tavolo l’accordo di coproduzione per il cinema e l’audiovisivo Italia – UK e gli scambi produttivi e culturali tra i due Paesi.

Abbiamo designato insieme al British Film Institute una collaborazione a tutto tondo, dalla costruzione di un focus Italia – Regno Unito al coinvolgimento in occasione di appuntamenti come la Mostra del Cinema di Venezia, fino a un fitto programma culturale di incontri e retrospettive e rassegne di cinema contemporaneo, a Londra e in Italia. Una pianificazione di appuntamenti e iniziative resa possibile dal ritorno in sala del pubblico promosso da Cinema Revolution. Per Cinecittà l’ipotesi di una collaborazione con la BBC, nell’anno in cui celebriamo il Centenario dell’Archivio Luce e i 150 di Guglielmo Marconi, di cui custodiamo materiali video unici, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

Così la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, che aggiunge in conclusione:

Con BFI intensificheremo un programma comune di retrospettive e restauri a Londra e a Roma, ma anche di incontri di coproduzione nei due Paesi, al fianco del Ministero della Cultura.

Il Sottosegretario Borgonzoni ha poi incontrato il Sottosegretario di Stato per i Media, Turismo e le Industrie Creative del Regno Unito, Julia Lopez, per definire una sintesi delle proposte in campo e impostare una partnership sulle imprese culturali e creative.