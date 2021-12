Covid-19 Lazio 6 dicembre 2021: 1006 casi, 10 decessi e 713 guariti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è appena conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task force regionale per il Covid-19 con i Direttori generali delle ASL e Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Oggi nel Lazio su 12.655 tamponi molecolari e 15.747 tamponi antigenici per un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovi casi positivi, sono 10 i decessi, 765 i ricoverati, 99 le terapie intensive e +713 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 543.

Dei dieci decessi odierni sette non erano vaccinati. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa abbiamo 115 casi in meno.

Ieri effettuate oltre 35 mila somministrazioni. nei primi cinque giorni di dicembre sono state effettuate 237.787 somministrazioni con un +35% rispetto al target assegnato dalla struttura commissariale’

Nuova Dashboard Sorveglianza Open Salute Lazio: nella fascia 6/10 anni l’incidenza dell’infezione è sei volte superiore alle fasce di età già vaccinate. Mentre i decessi nei primi cinque giorni di dicembre di quest’anno sono nove volte inferiori ai primi cinque giorni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Hub Vaccinale Auditorium: da questa mattina torna operativo l’hub vaccinale presso l’Auditorium – Parco della Musica della ASL Roma 1. È cambiata leggermente la location, per consentire il proseguo del calendario degli spettacoli in programma.

6 dicembre dello scorso anno: si registrano 626 casi in meno, 2.371 ricoveri in meno in area medica, 241 in meno in terapia intensiva, 67.242 isolati a domicilio in meno e 4 decessi in meno. numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Vaccinazioni pediatriche: prenotazioni al via dal 13 dicembre.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Presto verrà disegnato anche un fumetto rivolto ai genitori e i più piccoli.

Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 40 mila posti al giorno.

Nel Lazio superati i 9 milioni e 700 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.

Terza dose: oltre 900 mila le terze dosi effettuate pari a oltre il 17% della popolazione.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1.034.000 dosi e già distribuiti 1 milione 330 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.895 medici di medicina generale e 372 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

ASL Roma 1: sono 191 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 2: sono 314 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 3: sono 38 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 4: sono 24 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

ASL Roma 5: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 6: sono 162 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 174 nuovi casi:

ASL di Frosinone: sono 19 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

ASL di Latina: sono 46 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Rieti: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Viterbo: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.