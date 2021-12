Covid-19 Lazio 20 dicembre 2021: 1638 casi, 14 decessi e 893 guariti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è appena conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task force regionale per il Covid-19 con i Direttori generali delle ASL e Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Oggi nel Lazio su 16.751 tamponi molecolari e 18.938 tamponi antigenici per un totale di 35.689 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi, sono 14 i decessi, 904 i ricoverati, 119 le terapie intensive e 893 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 824.

Superate le 15 mila vaccinazioni pediatriche somministrate e prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Superati 1,5 milioni di dosi booster per un totale di 10,4 mln di somministrazioni nel Lazio.

Ieri effettuate quasi 45 mila vaccinazioni, il 32% in più del target commissariale.

Bollettino Bambino Gesù: nella notte il quadro respiratorio della bambina trasferita dall’Ospedale di Cosenza ha presentato un miglioramento che ha consentito una riduzione del supporto ventilatorio. I parametri di ossigenazione sono migliorati conseguentemente. Le condizioni cliniche restano tuttavia ancora critiche e la prognosi rimane riservata.

Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

20 dicembre dello scorso anno: 1.880 ricoveri in meno in area medica, 187 in meno in terapia intensiva, 36.237 isolati a domicilio in meno e 7 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile.

Nel Lazio superata quota 10 milioni e 450 mila somministrazioni e di queste oltre 1,5 milioni sono dosi di richiamo pari al 32% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1,1 milioni di dosi e già distribuiti 1 milione 340 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.938 medici di medicina generale e 382 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

ASL Roma 1: sono 367 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 2: sono 412 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 3: sono 45 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 4: sono 46 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 5: sono 182 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 6: sono 233 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 353 nuovi casi:

ASL di Frosinone: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Latina: sono 216 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Rieti: sono 19 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Viterbo: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.