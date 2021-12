Covid-19 Lazio 15 dicembre 2021: 1887 casi, 11 decessi e 1300 guariti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è appena conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task force regionale per il Covid-19 con i Direttori generali delle ASL e Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Oggi nel Lazio su 24.194 tamponi molecolari e 31.718 tamponi antigenici per un totale di 55.912 tamponi, si registrano 1.887 nuovi casi positivi, sono 11 i decessi, 826 i ricoverati, 111 le terapie intensive e +1.300 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.002.

Oggi V-Day pediatrico, partite prime vaccinazioni, tutto si sta svolgendo in sicurezza a fine serata saranno oltre mille.

Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri effettuate oltre 59 mila vaccinazioni, il 24% in più del target.

V-DAY pediatrico: partite le prime somministrazioni nel pomeriggio dall’Istituto Spallanzani e in altri hub su tutto il territorio, il reclutamento è stato curato dai pediatri con priorità ai più fragili.

Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Domenica 19 dicembre Open Day per Natale Sicuro: si terrà domenica 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposizione da AIOP, il prossimo open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni online. A disposizione oltre 10 mila posti, consigliamo di non arrivare all’ultimo momento, previsto il sold out.

Aperte le prenotazioni sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Tiberia Hospital (ASL Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (ASL Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (ASL Roma 3). INI Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (ASL Roma 6). ICOT e Città di Aprilia (ASL di Latina) Villa degli Ulivi e S. Anna Cassino (ASL di Frosinone), Nuova Santa Teresa (ASL di Viterbo).

15 dicembre dello scorso anno: 2.095 ricoveri in meno in area medica, 210 in meno in terapia intensiva, 50.248 isolati a domicilio in meno e 72 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile.

Nel Lazio superata quota 10 milioni e 150 mila somministrazioni e di queste oltre 1,3 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 26% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1,1 milioni di dosi e già distribuiti 1 milione 335 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie.

Sono attivi nella campagna ad oggi 3.922 medici di medicina generale e 380 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

ASL Roma 1: sono 502 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

ASL Roma 2: sono 371 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 3: sono 129 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 4: sono 132 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 5: sono 157 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 6: sono 186 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 410 nuovi casi:

ASL di Frosinone: sono 163 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

ASL di Latina: sono 145 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Rieti: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Viterbo: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.