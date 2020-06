Covid-19 Campania, Fortini: Servono linee guida MIUR su ripresa scuola

L’Ass. lancia l’allarme sui tempi per la ripartenza

Fate presto, siamo in ritardo per la ripresa dell’anno scolastico.

Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili, lancia l’allarme sui tempi per la ripartenza.

Siamo a fine giugno e non abbiamo ancora avuto dal Ministero le linee guida. Le scuole di fatto riaprono a fine agosto per il personale docente, ci sono appena due mesi per risolvere tutte le criticità. Tra l’altro occorre provvedere con urgenza alla fornitura di banchi singoli per le nostre aule per garantire il distanziamento. Dalla Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni sono arrivate da giorni sul tavolo del Ministero le nostre proposte, chiare ed univoche, per i parametri per garantire la sicurezza: due metri quadri a studente, una distanza che consente di stare in aula durante la lezione senza la mascherina, che andrebbe invece sempre indossata per gli spostamenti, e soprattutto il potenziamento di organico per il personale ATA ed i docenti. Abbiamo anche presentato un emendamento per ottenere il congelamento per l’anno in corso delle sedi sottodimensionate, e garantire così l’autonomia scolastica. Adesso tocca al ministero.

L’Assessore annuncia che per i centri estivi la Regione ha ottenuto 13,5 milioni, mentre per i servizi dell’infanzia 0-6 sono 33,5 milioni – il primo anno erano appena 14 milioni – le risorse ottenute fino ad oggi per il comparto, e che la Campania ha “conquistato” 6,5 milioni in più per lo 0 – 6, che consentiranno di avere maggiore attenzione per le scuole paritarie, che sono state gravemente danneggiate dall’emergenza sanitaria e rappresentano una struttura di sostegno importante per le famiglie con figli piccoli.

Intanto, è stata approvata la graduatoria per altri 10mila persone che a partire dal 29 giugno potranno riscuotere alle Poste il bonus di 500 euro per l’acquisto di computer e tablet, o per pagare i servizi per l’accadimento dei figli di età inferiore ai 15 anni. A breve anche il pagamento del secondo bonus pensioni.