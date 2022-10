Coronavirus Toscana, 3485 nuovi casi, età media 53 anni. 9 decessi

I guariti raggiungono quota 1.398.808, 95,8% dei casi totali

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono 3.485 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, di cui 658 persone che già si erano ammalate in questi due anni e si sono reinfettate: 413 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 3.072 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.459.798. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,2%, 3.459 persone, e raggiungono quota 1.398.808, 95,8% dei casi totali.

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 50.055 positivi, +0,03% rispetto a ieri. Di questi 488, 16 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale: 19, 8 in più, si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 9 nuovi decessi: 7 uomini e 2 donne con un’età media di 82,3 anni.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.491 tamponi molecolari e 17.134 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,7% è risultato positivo. Sono invece 4.066 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’85,7% di questi è risultato positivo.

L’età media dei 3.485 nuovi positivi è di 53 anni circa, 8% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più.

L’andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 395.332 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze, 796 in più rispetto a ieri, 96.797 in provincia di Prato, 194 in più, 114.804 a Pistoia, 263 in più, 74.004 a Massa Carrara, 205 in più, 156.812 a Lucca, 434 in più, 169.882 a Pisa, 498 in più, 132.375 a Livorno, 300 in più, 132.897 ad Arezzo, 291 in più, 105.275 a Siena, 273 in più, e 81.065 a Grosseto, 231 in più.

A questi vanno aggiunti 555 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

Sono 1.311 le nuove segnalazioni nell’ASL Centro, 1.379 nella Nord Ovest, 795 nella Sud Est.

La Toscana si trova all’11° posto in Italia come numerosità di casi complessivi dall’inizio della pandemia, tra residenti e non residenti, con circa 39.530 casi ogni 100.000 abitanti, la media italiana é 39.435 x100.000, dato di ieri.

Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto è Lucca, con 40.841 casi ogni 100 mila abitanti, seguita da Pisa, 40.643, e Livorno, 40.236. La più bassa concentrazione si riscontra a Prato, con un tasso di 36.490.

In 49.567 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, 1 in più rispetto a ieri, più 0,00%.

I 1.398.808 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

I decessi

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 1 a Pistoia, 3 a Massa Carrara.

Sono 10.935 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 3.451 nella Città metropolitana di Firenze, 886 in provincia di Prato, 980 a Pistoia, 695 a Massa Carrara, 1.021 a Lucca, 1.229 a Pisa, 820 a Livorno, 704 ad Arezzo, 586 a Siena, 406 a Grosseto. Vanno aggiunte 157 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19, numero di deceduti/popolazione residente, è al momento 296,1 ogni 100 mila residenti, contro il 301,6 x100.000 della media italiana. La Toscana è nona tra le regioni.

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara, 366,1 ogni 100 mila abitanti, seguita da Firenze, 345,6 x100.000, e Pistoia, 337,6 x100.000, mentre il più basso è a Grosseto (186,4 x100.000.

Tutti i dati saranno visibili sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19.