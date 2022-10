Corecom e OdG Lazio riprendono gli eventi formativi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è svolto questa mattina, 13 ottobre, il convegno ‘Informazione e Cyberbullismo’ organizzato da Corecom e OdG Lazio.

La prof. Maura Ianni, docente di Psicologia Generale all’Università di Tor Vergata, ha introdotto l’argomento che è stato approfondito, nei suoi diversi aspetti, da esperti del mondo della comunicazione, partendo dalla Carta di Treviso e dalla Carta di Assisi per arrivare al recente Codice Rosso.

Sono intervenuti: Enrico Singer, Direttore Agenzia Nova, Claudio Micalizio, Direttore Radio Roma, Luana Morgilli, Psicologa, Consigliera OdG Lazio, Gianluca Monaco, Psicologo dell’età evolutiva.

Il Consigliere Corecom Federico Giannone ha portato i saluti della Presidente Maria Cristina Cafini:

Prosegue l’impegno del Corecom Lazio per contrastare concretamente ed efficacemente il cyberbullismo attraverso l’alleanza con il mondo dell’informazione, in particolare con l’Ordine dei Giornalisti del Lazio, e con il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni ‘Lazio’ – Roma.

Il dialogo e l’ascolto sono i mezzi per evitare che le vite di tanti giovani siamo rovinate da insulti e discriminazioni lanciati in rete. Nell’educazione alla cittadinanza digitale vanno coinvolti i media tradizionali e digitali per fare in modo che ogni richiesta d’aiuto possa venire intercettata in tempo, prima che accada l’irreparabile.