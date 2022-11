‘Conta che passa la pazza’ al Teatro Porta Portese

In scena dal 4 al 6 novembre a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre, ore 21:00, e domenica 6 novembre, ore 18:00, presso il Teatro Porta Portese di Roma, nell’ambito della rassegna ‘Storia a memoria’ andrà in scena lo spettacolo ‘Conta che passa la pazza’, regia, allestimento scenico, luci e musica di Francesco Maria Cordella, con Irma Ciaramella.

Assistenti alla regia: Assunta Pariante e Ottavia Orticello

Costumi: ACTS Theater

Foto di scena di Pino Le Pera

Produzione ACTS Theater

Una donna, ingabbiata in una struttura molto originale, è in azione in uno spazio delimitato da tre punti cardinali, raffigurati da tre personaggi inanimati e rappresentati da tre oggetti simbolici che fanno rumore, parlano, nonostante abbia più volte provato a zittirli. È il rumore assordante della solitudine. La donna non ha nome. Non lo ricorda.

Scopriamo quasi subito che ha fatto calcoli sbagliati, ha seguito un sentiero impervio per giungere proprio lì, nel luogo da cui tutto ha avuto inizio, di fronte al mare, tra la Terra e il Cielo, su di un’isola ai confini del tempo, nel luogo in cui aspetterà, invano, che qualcuno la riporti a casa. Ma ha dimenticato le virgole e, come spesso succede nelle equazioni, una virgola sbagliata conduce al risultato sbagliato.

Raccontiamo di una donna che sa di antico, di poesia. Sta dimenticando e ha paura di dimenticare ancora. Le hanno detto che un giorno non riuscirà a pronunciare parola, che è malata, che non avrà più memoria di sé.