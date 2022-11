‘Volevo vedere il cielo’ all’Altrove Teatro Studio

In scena dal 3 al 4 novembre a Roma

Il 3 e il 4 novembre, ore 20:00, va in scena all’Altrove Teatro Studio di Roma ‘Volevo vedere il cielo’ tratto da ‘Niente più niente al mondo’ di Massimo Carlotto e diretto da Maria Assunta Calvisi, con Miana Merisi e la partecipazione di Michela Cidu.

La radiografia di uno spaccato dell’intera società di oggi dove si alimentano i falsi miraggi, gli stereotipi del successo e della felicità.

Protagonista una donna di cui non si conosce neanche il nome. Si sa invece che il marito si chiama Arturo, un brav’uomo, grande lavoratore, ormai rassegnato alle avversità della vita. Curiosamente non si sa neanche il nome della figlia, ‘la ragazzina’.

Sua madre la vorrebbe velina o concorrente al Grande Fratello, ‘anche battona purché non come lei’, donna ormai frustrata da un’infelicità annegata nel vermouth, unico sollievo in una vita grigia da discount.

In scena una Miana Merisi che si dà totalmente corpo e anima e ci restituisce, con grande sensibilità di attrice, i toni della tenerezza, dell’ironia, della pochezza, della disperazione.

