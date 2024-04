Consiglio regionale Campania, seduta 23 aprile 2024

I punti all’ordine del giorno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Consiglio regionale della Campania si riunirà il 23 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle 17:00 per l’esame del disegno di legge ‘Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del Territorio’, e delle delibere di Giunta regionale ‘Adozione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico – ricreative’ e ‘Adozione del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni’.

Inoltre, all’ordine del giorno sono iscritte le seguenti nomine: in sostituzione, di un componente nel Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria presso il Consiglio regionale della Campania, di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania; di un componente del Collegio dei revisori dei conti della Riserva Naturale Statale ‘Isola di Vivara’, e l’espressione gradimento su nomine.