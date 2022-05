Consiglio regionale Campania: Question Time del 20 maggio 2022

Le interrogazioni da discutere

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 11:00 alle 13:00 per il Question Time.

Saranno discusse le seguenti interrogazioni:

‘Situazione dei Pronto Soccorso in Campania’ del Consigliere Francesco Emilio Borrelli, Europa Verde, al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, al quale sono rivolte anche le interrogazioni del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, sullo ‘Stato dell’arte dello screening dell’infezione attiva da HCV (Hepatitis C Virus)’, della Consigliera Bruna Fiola, PD, sui ‘Chiarimenti in merito all’attivazione del percorso nascita e potenziamento attività dei consultori familiari’ e in merito al percorso assistenziale-abilitativo ottimale per la presa in carico dei bambini con disturbi dello spettro autistico ed, in generale, sulle problematiche della neuropsichiatria infantile, del Consigliere del M5S Gennaro Saiello sulla ‘Stabilizzazione del personale della sanità assunto durante la pandemia da Covid-19’, del Consigliere Francesco Iovino, IV, sulla ‘Situazione relativa al personale precario impiegato in supporto alle attività Covid-19 presso l’ASL Napoli 3 Sud’, del Consigliere Michele Cammarano, M5S, sul ‘Presidio Ospedaliero di Roccadaspide, criticità’, della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, sul ‘Mancato riconoscimento delle prestazioni aggiuntive previste dalla Legge 178/2020 art. 1 comma 464 al personale infermieristico delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere Universitarie della Campania’.

Inoltre, saranno discusse le interrogazioni del consigliere Francesco Emilio Borrelli, Europa Verde, sulle attività per prevenire le carenze idriche nel periodo estivo e sulla riduzione della sanzione per infrazione sullo smaltimento dei rifiuti, del Consigliere Felice Di Maiolo, gruppo misto, sugli ‘Esiti della caratterizzazione dei rifiuti dei containers spediti in Tunisia’, indirizzate all’Assessore regionale all’ambiente Fulvio Bonavitacola, e del Consigliere Nunzio Carpentieri, Fratelli d’Italia, sulle ‘Misure PSR Campania relative ai danni da fauna’ all’Assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo.