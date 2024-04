Consiglio regionale Campania, question time 24 aprile 2024

I fondi per la prevenzione del tumore alla mammella e il futuro dell’Ospedale SS. Maria Addolorata di Eboli tra le interrogazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

I fondi per la prevenzione del tumore alla mammella con il codice di esenzione D97, il futuro dell’Ospedale Santissima Maria Addolorata di Eboli, il Centro per l’impiego di Roccadaspide, per conoscere quali risorse sono necessarie per completare e rendere fruibile la struttura, la presunta sparizione di sacche di sangue dal reparto di ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati e si intendano adottare, ad ogni livello per far fronte a tale vicenda, la diagnosi e la presa in carico dei pazienti affetti da patologie valvolari cardiache per conoscere se sia intenzione della Giunta promuovere misure di riduzione della mobilità passiva per gli interventi ad alta complessità riferibili all’area delle patologie valvolari, anche tramite il potenziamento delle reti: sono le interrogazioni che verranno discusse nel Question Time del 24 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in Consiglio regionale della Campania.