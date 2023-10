Consiglio Lombardia, Commissione Ambiente a Montello (BG)

Cantoni: ‘Stiamo raccogliendo informazioni per poter dare risposte concrete alle nostre comunità’

La Commissione Ambiente, in questa fase, sta assorbendo quante più informazioni possibili dal territorio per essere nelle condizioni di dare risposte concrete alle esigenze delle nostre comunità. Questo è l’impegno che ci siamo presi al momento del nostro insediamento e questa è la strada che stiamo percorrendo.

Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Ambiente Alessandro Cantoni, Lombardia Ideale, al termine della visita all’impianto di recupero e riciclo ‘Montello’ in provincia di Bergamo.

L’impianto tratta ogni anno un milione di tonnellate di rifiuti: 765mila tonnellate di umido, equivalente alla produzione annua di rifiuti organici di 7 milioni di abitanti, e 350mila tonnellate di plastica, corrispondente alla produzione annua di rifiuti plastici di 12 milioni di abitanti.

Circa l’80% dei rifiuti in entrata, 800mila tonnellate, escono dall’azienda come prodotto riciclato: 1/3 proveniente dal riciclo della plastica e 2/3 dalla frazione umida.

Numeri che consentono un ‘taglio’ complessivo di anidride carbonica immessa nell’ambiente pari a 880mila tonnellate l’anno.

Il 70% dei rifiuti trattati dal sito di Montello provengono dalla Lombardia e il restante 30% dall’Italia. L’impianto non tratta rifiuti provenienti dall’estero. Complessivamente ‘Montello’ gestisce il 12% della plastica a livello nazionale e il 12% dell’umido.

Il 20% della produzione è trasformato in energia immessa nella rete, mentre dai rifiuti organici si ricavano 75milioni di metri cubi l’anno di biometano, equivalenti al biocarburante necessario per percorrere in un anno 1.500 milioni di chilometri in automobile, 70mila tonnellate l’anno di anidride carbonica per addizionare acqua e bibite, equivalente alla produzione di 23,6 miliardi di litri d’acqua gasata, 100mila tonnellate l’anno di fertilizzante organico in sostituzione dei fertilizzanti chimici.

L’azienda, per le operazioni ci recupero e riciclo, utilizza 300mila metri cubi di acqua l’anno e, grazie a un sistema produttivo sostenibile, recupera e ‘restituisce’ all’ambiente un 700mila metri cubi di acqua depurata.

‘Montello’, che si sviluppa su una superficie complessiva di circa 470mila metro quadrati, impiega 850 addetti e la produzione è attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.

Alla visita hanno partecipato il Vice Presidente della Commissione Ambiente Riccardo Pase, Lega, il Consigliere Segretario Michela Palestra, PD, e i membri della Commissione Paola Pollini, Movimento 5 Stelle, Ivan Rota, Lombardia Migliore, Michele Schiavi, Fratelli d’Italia, Roberta Vallacchi, PD, e Riccardo Vitari, Lega.