Consiglio Campania, pdl approvate 18 aprile 2023 – I parte

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 3 astenuti del gruppo di Fratelli d’Italia, la proposta di legge ‘Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campani’, presentata dai Consiglieri Carmine Mocerino, De Luca Presidente, Gennaro Oliviero, PD, Mario Casillo, PD, Andrea Volpe, Campania Libera, PSI, Vittoria Lettieri, De Luca Presidente, Francesco Iovino, Italia Viva, Felice Di Maiolo, Fare democratico, e Bruna Fiola, PD.

Ha detto il capogruppo di De Luca Presidente, Carmine Mocerino:

Troppo spesso la politica ha dato una pessima immagine di sé ed ha allontanato i giovani ed i cittadini in generale dalla politica e dalle istituzioni, occorre, invece, invertire la tendenza, costruendo percorsi comuni con il mondo scolastico ed associativi per favorire la partecipazione democratica.

Ha evidenziato il Consigliere Vincenzo Ciampi:

Per uno scopo così importante sarebbe stata opportuna una più adeguata copertura finanziaria ma auspichiamo che ciò possa ottenersi in futuro.

Il Movimento 5 Stelle condivide la ratio di questa legge per coinvolgere i giovani nella partecipazione democratica e per stimolare i cittadini alla vita democratica, attraendo il mondo civico verso le Istituzioni.

Nel proseguire i lavori, il Consiglio ha approvato con 32 voti favorevoli e 8 astenuti, Fratelli d’Italia e Lega, la proposta di legge ‘Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art’, ad iniziativa dei consiglieri Francesco Emilio Borrelli, Europa Verde, oggi deputato della Repubblica Italiana, e Massimiliano Manfredi, PD, che, nell’introdurla all’esame dell’Aula, ha spiegato:

La street art non ha nulla a che vedere con chi imbratta i monumenti o le strade, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare, ma è una vera e propria forma d’arte, diffusa nel nostro territorio, che va sostenuta a cominciare dalla individuazione delle aree pubbliche e private da poter interessare, il tutto nella piena legalità e nel rispetto architettonico delle città.

Ha evidenziato Luigi Cirillo, Più Europa:

Anche la consigliera Roberta Gaeta, Azione – Centro Democratico – Demos – Europa Verde, ha sottolineato:

L’importanza della street art come un’arte riconosciuta e sostenuta che consente di avvicinarsi ai temi sociali e che può avere ricadute sociali per favorire l’espressione creativa dei valori.

Il Consiglio ha, altresì, approvato a maggioranza, con tre voti di astensione del gruppo di FdI, la proposta di legge ‘Istituzione della Giornata regionale del figlio’, ad iniziativa dei consiglieri regionali Andrea Volpe, Campania Libera, PSI, Massimiliano Manfredi, PD, Tommaso Pellegrino, IV, Luigi Abbate e Giovanni Porcelli, Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani, Vincenzo Alaia, IV, Annarita Patriarca, FI, oggi parlamentare, Francesco Picarone, PD, e Pasquale Di Fenza, Azione, Centro Democratico – Demos – Europa Verde.

Ha spiegato Volpe, Questore alle finanze del Consiglio regionale:

La proposta di legge istituisce borse di studio, di lavoro, di viaggi rivolti agli studenti, premi in favore di figli che si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all’interno della famiglia, premi diretti a coloro che operano nell’affido familiare.

La proposta di legge riconosce la condizione del figlio all’interno della famiglia come presupposto essenziale per un pieno sviluppo del minore e celebra e valorizza il ruolo dei figli e della famiglia, istituisce il 15 maggio la ‘Giornata regionale del figlio’ allo scopo di celebrare ogni anno su tutto il territorio regionale il diritto di ogni minore nonché di ogni essere umano a vivere il proprio ruolo di figlio all’interno della famiglia.

Il Consiglio ha, poi, approvato all’unanimità, con 39 voti favorevoli, la proposta di legge ‘Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori’, ad iniziativa della Presidente della Commissione permanente Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche Sociali del Consiglio Regionale della Campania, Bruna Fiola, PD.

Ha sottolineato Fiola:

La Campania è ‘maglia nera’ per i maltrattamenti di minori e, su un tema tanto importante e grave, abbiamo ritenuto costruire una forte sinergia con tutte le istituzioni coinvolte per creare un sistema di prevenzione in grado di far emergere da subito i fenomeni di maltrattamento e soprattutto per contrastarli e per tutelare i bambini e gli adolescenti.

La proposta di legge punta, tra l’altro, su interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sulla sinergia con il mondo della scuola e con tutte le istituzioni coinvolte nella cura e nella tutela dei minori, sull’istituzione di una cabina di regia per l’attuazione degli interventi previsti, sulle garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine.

Oggi la Campania è la prima Regione in Italia a dotarsi di una legge di sistema contro i maltrattamenti dei minori e degli adolescenti.

Sono molto orgogliosa della approvazione di questa legge perché in venticinque anni di lavoro ho potuto toccare con mano la grave piaga del maltrattamento dei minori, un tema spinoso e difficile che deve vedere le istituzioni unite e compatte per contrastarlo e prevenirlo ed è molto importante anche spingere sull’affido famigliare per le situazioni in cui necessita a tutela dei bambini e degli adolescenti.