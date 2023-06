Consiglio Campania, newsletter 5 giugno 2023 su attività Commissioni

Le proposte oggetto d’esame

‘Istituzione della Rete dei Borghi della Campania’: è la proposta di legge ad iniziativa del Presidente della Commissione Speciale Aree Interne, Michele Cammarano, M5S, finalizzata alla valorizzazione delle potenzialità turistiche dei borghi della Campania, attraverso la divulgazione al grande pubblico della ricchezza offerta dal loro patrimonio storico, artistico, ambientale ed enogastronomico, anche al fine della loro rigenerazione sociale, economica e demografica.

Essa sarà oggetto, oggi, alle ore 11:30, di un’audizione della III Commissione consiliare permanente, presieduta da Giovanni Mensorio, gruppo misto, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’Assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e Turismo, Felice Casucci, del coordinatore ‘Borghi della Campania’ Antonio Vella, dei responsabili delle Associazioni ‘Parvares’ e ‘Associazione Borghi Autentici’, Mafalda Inglese e Vincenzo Savino, del ricercatore Cnr-IS Med ed esperto di tourism managment, Roberto Micera.

Inoltre, il 7 giugno prossimo alle ore 16:00, presso la sede di Confindustria di Avellino, la Commissione speciale Aree Interne terrà un incontro con gli amministratori locali e con gli imprenditori per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne.

La Delibera di Giunta regionale n.167 del 4 aprile scorso in materia di ‘Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo, approvazione misure di attuazione’, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, sarà oggetto del parere della VI Commissione consiliare permanente, presieduta da Bruna Fiola, PD, che si riunirà il 6 giugno alle ore 10:30.

All’ordine del giorno sono iscritti anche il Verbale di Giunta regionale del 3 maggio scorso sul Programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo 2023-2025 e l’Estratto del Verbale di Giunta regionale del 16 maggio scorso sul Programma annuale degli investimenti per la valorizzazione dei beni confiscati 2023.

Nello stesso giorno, alle ore 12:00, si riunirà la II Commissione consiliare permanente, presieduta da Francesco Picarone, PD, per esprimere parere su: Disegno di legge ‘Disposizioni urgenti di adeguamento normativo’ ad iniziativa della Giunta regionale, Presidente Vincenzo De Luca, Vicepresidente Fulvio Bonavitacola e Assessore Lucia Fortini; Regolamento ‘Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale della Campania‘ ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza; Testo unificato ‘Riconoscimento e promozione degli ecomusei della Campania’ ad iniziativa della Vice presidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino e dei Consiglieri Gianpiero Zinzi, Lega, oggi deputato della Repubblica Italiana, Bruna Fiola, PD, Salvatore Aversano, +Europa, Michele Cammarano, M5S, Vincenzo Ciampi, M5S, Luigi Cirillo, +Europa, Maria Muscarà, gruppo misto, Gennaro Saiello, M5S, Tommaso Pellegrinom IV; Proposta di legge ‘Norme in materia di turismo itinerante: Garden Sharing e Aree di Sosta per caravan ed autocaravan’ ad iniziativa del capogruppo Tommaso Pellegrino, e dei consiglieri del gruppo di IV Vincenzo Alaia, Francesco Iovino, Vincenzo Santangelo.

Giovedì 8 giugno alle ore 15:00 si riunirà la V Commissione consiliare permanente, presieduta da Vincenzo Alaia, IV, per un’audizione sulla campagna vaccinale anti HPV in Regione Campania che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone, della Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, Maria Triassi, il Responsabile della U.D. Prevenzione della Regione Campania, Vincenzo Giordano, il Referente della Vaccinazione HPV Campania, Raffaele Errico; la IV Commissione consiliare permanente, presieduta da Luca Cascone, De Luca Presidente, terrà un’audizione con il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e con il Presidente di ANCE Benevento Mario Ferraro sull’utilizzo del materiale di risulta da manutenzione e pulizia degli alvei dei fiumi come materiale da costruzione.