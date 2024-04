Confronto sui diversi ‘Ritratto d’uomo’ di Antonello da Messina

Riceviamo e pubblichiamo.

La Fondazione Mandralisca di Cefalù (PA), presieduta dal professore Vincenzo Garbo, ospita nella Sala della Pinacoteca del Museo Mandralisca, sabato 6 aprile dalle ore 9:30, una giornata internazionale di studi dal titolo ‘Il ritratto d’uomo del Museo Madralsica di Cefalù. Così è se vi pare…’.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’evento, organizzato in collaborazione con il professore Francesco Paolo Tocco, Ordinario di Storia Medioevale dell’Università di Messina e responsabile scientifico dell’iniziativa, coinvolgerà docenti di diverse università internazionali e nazionali, tra cui Messina, Palermo e Madrid, e studiosi dell’arte che operano in musei nazionali.

Il Presidente Vincenzo Garbo dichiara:

È un onore per la Fondazione Mandralisca aprire le porte del Museo per accogliere professionisti dell’arte e docenti provenienti dai più importanti atenei nazionali ed esteri per investigare, in maniera scientifica, quegli aspetti misteriosi che ancora oggi, a vario titolo, avvolgono l’opera più emblematica custodita al Mandralisca, il ‘Ritratto d’uomo’ di Antonello da Messina, conosciuto come ‘l’ignoto marinaio’ e definito il ‘più noto degli ignoti’.

La giornata di studi approfondirà non solo questa opera – che ogni anno attira migliaia di visitatori – ma anche altri ‘Ritratti di uomo’ attribuiti allo stesso autore, con l’intento di perseguire nuovi filoni di studio relativi alle committenze e alle attribuzioni delle opere stesse.