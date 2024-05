Concorso Nazionale Danza sportiva CSI all’Auditorium di Spazio Reale

Sul palco di Campi Bisenzio (FI) l’11 e 12 maggio 148 coreografie fra classica, contemporanea e moderna

Sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 a Campi Bisenzio (FI), presso l’Auditorium di Spazio Reale San Donnino, si svolgerà la seconda edizione del Concorso Nazionale di Danza sportiva del Centro Sportivo Italiano.

Da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e naturalmente dalla Toscana arrivano le 32 società iscritte.

A dare spettacolo le scuole di danza delle città e dei Comitati CSI di Matera, Potenza, Chiavari, Mantova, Cremona, Brescia, Milano, Lecco, Lecce, Bari, Pisa, Firenze, Padova e Prato.

Saranno ben 148 le coreografie attese tra sabato pomeriggio, nel turno che vedrà protagoniste le categorie Junior e Senior di classica, contemporanea, moderna, e domenica mattina, quando le Baby e Children si esibiranno in classica, contemporanea, moderna.

Nel pomeriggio del 12 maggio danze coreografiche e danze urbane per tutte le categorie di ogni età.

Il campionato vivrà per ogni categoria di assoli, passi a due o gruppi. Prevista in pieno stile CSI la categoria della danza inclusiva.

Verranno premiati i primi 3 classificati per ogni disciplina/categoria. Sono previsti dei premi speciali per: miglior costume, miglior coreografia, miglior talento.

L’evento è organizzato e gestito dai membri della Commissione Tecnica Nazionale della danza sportiva CSI: Laura Valenzuela, responsabile, Grazia Tringale, Chiara Banterla, Mario Beschi, Antonio Primerano.

Grandi nomi per la giuria di questo evento:

– Francesco Borelli: in giuria per la danza classica; è stato primo ballerino per il Balletto di Milano, oggi è docente di danza classica, direttore artistico del premio ‘Novara Dance Experience’, giornalista e critico di danza;

– Anna Rita Larghi: è artista, coreografa, docente versatile di grande esperienza, attiva in ambito teatrale, televisivo, così come nell’ambito di eventi;

– Teresita Del Vecchio: direttrice di Forballet.it; unica responsabile italiana per le audizioni di ammissione alla Rambert School di Londra, all’Università Acts di Parigi e per l’Accademia Margot Fonteyn in Europa, Islanda, Giappone e Sud Africa; talent scout per molte compagnie e centri professionali e per il Balletto del Teatro dell’Opera di Iasi in Romania;

– Stefania Pigato: coreografa Italiana e direttrice del training per la formazione pre-professionale sulla danza contemporanea The Bridge Pigato Contemporary (Zanè – VI); dirige una sua compagnia dal 2000 al 2009, con la quale realizza diverse produzioni teatrali che sono presenti in molti Festival e Teatri Internazionali;

– Endro Bartoli: esponente di spicco dell’Hip Hop New Style Nazionale e della New School dei Coreografi Italiani; unico ed originale nel suo stile, che esprime con una grande tecnica e capacità di innovazione.