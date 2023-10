‘Con la carabina’ al Teatro Civico 14

In scena il 20 ottobre a Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 20 ottobre, ore 21:00, al Teatro Civico 14 di Caserta arriva ‘Con la carabina’, spettacolo vincitore nel 2022 di due Premi UBU, miglior testo straniero e miglior regia, scritto della giovane autrice francese Pauline Peyrade, interpretato da Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto e diretto da Licia Lanera, terza donna in 44 edizioni del Premio a vincere il riconoscimento per la migliore regia: prima di lei solo Emma Dante e Lisa Ferlazzo Natoli.

‘Con la carabina’ è una storia pulp di violenza su minori e vendetta. Protagonista è una bambina di 11 anni, che un tribunale francese riconosce consenziente allo stupro subito da parte di un amico del fratello maggiore e che, diventata donna, decide di farsi giustizia da sola.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Licia Lanera, realizzato in coproduzione con POLIS Teatro Festival, in collaborazione con Angelo Mai, dopo la tappa casertana proseguirà la sua tournée in Campania a Napoli, al NEST di San Giovanni a Teduccio.

Info e prenotazioni a 0823-441399 oppure info@teatrocivico14.it.

Costo del biglietto €12,00 intero; €10,00 ridotto per under 30 e over 65 acquistabili anche sul sito www.teatrocivico14.it.

La storia divisa tra passato e presente, è ambientata contemporaneamente in un luna park e a casa della donna. In entrambi i luoghi si consuma una violenza, ma i ruoli sono invertiti.

Spiega Licia Lanera: