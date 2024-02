‘Con il vostro irridente silenzio’ al Teatro Nuovo di Napoli

In scena dal 15 al 18 febbraio

Il desiderio di vita di Aldo Moro si concretizza in un monologo asciutto, serrato e implacabile, che Fabrizio Gifuni, autore interprete e regista, porta in scena in ‘Con il vostro irridente silenzio’, da giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 21:00, repliche fino a domenica 18, sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Napoli.

Presentato da Associazione Culturale Cadmo, l’allestimento, in un istante, evoca il clima claustrofobico e violento che ha contraddistinto i giorni tra il 16 marzo e il 9 maggio 1978: i giorni del rapimento di Aldo Moro. Costretto in prigionia, il leader della Democrazia Cristiana scrive.

Sono lettere rivolte ai colleghi di partito, ai rappresentanti delle istituzioni, alla famiglia. E insieme riflette, compone un ampio testo politico, il cosiddetto ‘memoriale’, che cerca di rispondere alle domande dei brigatisti.

In quei cinquantacinque giorni Aldo Moro è un fiume di parole, di domande, di provocazioni, cui quasi nessuno risponde, cercando anzi di arginarlo, di metterlo a tacere, di mistificare quei testi: Moro non è Moro, veniva detto.

La stampa, in modo pressoché unanime, martellò l’opinione pubblica sconfessando le sue parole, mentre Moro urlava dal carcere il proprio sdegno per quest’ulteriore crudele tortura.

Con il vostro irridente silenzio attraversa quel memoriale, rievoca quelle parole, incarna quei pensieri. A distanza di oltre quarant’anni, carte alla mano, con una presenza e una profondità straordinarie, l’attore dà corpo allo sdegno dello statista non creduto, non ascoltato, non compreso.

Accanto alla rabbia e alla lucida analisi, vi è però anche spazio per parole più dolci, tenere, affettuose rivolte ai familiari.

Dopo essersi confrontato con le scritture e con i mondi di Carlo Emilio Gadda e Pierpaolo Pasolini, Fabrizio Gifuni continua la sua preziosa e tagliente ‘antibiografia della nazione’, attraverso quello che definisce «un doloroso e ostinato lavoro di drammaturgia che ora si confronta con lo scritto più scabro e nudo della storia d’Italia».

Sostenuto da Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino, con la collaborazione dello scrittore Christian Raimo e la consulenza storica di Francesco Maria Biscione e Miguel Gotor, Con il vostro irridente silenzio è uno spettacolo che segna una tappa importante della storia del teatro.

Fabrizio Gifuni in Con il vostro irridente silenzio

15 ˃ 18 febbraio 2024 – Teatro Nuovo Napoli, Via Montecalvario 16

Inizio spettacoli ore 21:00, giovedì, ore 18:30 venerdì e domenica, ore 19:00 sabato

info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it