Con Daniele De Martino al Palapartenope un palermitano sbanca Napoli

Grande successo per il concerto ‘Un siciliano con il cuore napoletano’

Riceviamo e pubblichiamo.

Straordinario sold out al Teatro Palapartenope per Daniele De Martino.

Il cantante di Palermo ha conquistato i napoletani con il suo atteso concerto ‘Un siciliano con il cuore napoletano’.

Un tutto esaurito annunciato da diversi giorni che per l’apprezzato esponente della nuova scena neomelodica partenopea ha confermato il successo di chi continua a raccogliere con le sue canzoni milioni di view su You Tube.

Nato a Palermo nel 1995, nel quartiere di Romagnolo e predisposto verso il mondo della musica fin da bambino, Daniele De Martino con i suoi brani ha per così dire ‘sbancato Napoli’.

Ad applaudire le canzoni del suo concerto nella famosa struttura di via Barbagallo un pubblico affezionato e letteralmente in delirio che ha ancora una volta fatto anche da coro a pezzi super cliccati come ‘Non volermi bene ancora’, ‘Non raccontargli mai’, ‘Si cagnata’, ‘Tu sei importante’ e ‘Fra tutte ‘e femmene’.

Un concerto baciato dalla fortuna che da Napoli lascia ben pensare per il giovane artista ad un tour nazionale ricco di entusiasmo e soddisfazioni.