Codice giallo per pioggia Toscana centro-meridionale 12 novembre 2023

Nuova perturbazione in transito

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La pressione atmosferica è in temporaneo aumento, ma nella giornata di domani, domenica 12 novembre, una nuova perturbazione in transito sul centro-nord Italia determinerà su parte della Toscana condizioni di moderata instabilità.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha confermato il codice giallo per oggi, sabato 11 novembre, e per l’intera giornata di domani, domenica 12, relativo all’area Bisenzio-Ombrone pistoiese per rischio idraulico del reticolo principale e idrogeologico-idraulico del reticolo minore.

Il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore si estenderà domani, domenica 12, dalle 6:00 del mattino fino alle ore 18:00, in un’area comprendente il Valdarno inferiore, Valdelsa e Valdera, la costa centro meridionale, le isole e l’Altro Ombrone grossetano.

In corso fino alle ore 20:00 di oggi, sabato, il codice giallo per mareggiate su isole e costa etrusca nord.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.