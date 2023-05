‘Chiostro in fiera 2023’ al Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Mostra mercato di alto artigianato in programma dal 26 al 28 maggio a Milano

Riceviamo e pubblichiamo.

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio 2023, il chiostro del Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita la 25a edizione di ‘Chiostro in fiera’, la mostra mercato, a ingresso gratuito, di alto artigianato nata col fine di raccogliere fondi da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei progetti culturali e didattici del Museo, che ha recentemente ottenuto la qualifica di Fiera regionale.

In uno dei luoghi più suggestivi della città, più di 80 artigiani proporranno coloratissimi abiti, corredi per la casa e accessori che utilizzano tessuti provenienti da tutto il mondo, dall’India al Giappone, dall’Africa all’Italia; oltre a calzature fatte a mano, dalle più classiche, realizzate nel comparto marchigiano, tra i più importanti del territorio italiano, alle veneziane, ai sandali capresi creati e assemblati proprio nel Chiostro e ancora alle babbucce in pelle o di raffia, d’ispirazione marocchina.

Non mancheranno i cosmetici, come quelli prodotti con la famosa bava di lumaca, o i prodotti officinali per le cure naturali e i detergenti solidi più innovativi, così come saranno presenti gli stand dedicati alle ceramiche e al vetro soffiato.

‘Chiostro in fiera’ accoglie gli artigiani – artisti; tra di essi, il fotografo Angelo Cremonesi che propone i suoi scatti in bianco e nero che ritraggono alcuni scorci suggestivi della Milano degli anni 60, oppure Giorgio Tura, che crea paesaggi con la tecnica del collage, o Diletta Mazzoni, che dipinge ad acquerello su carta o su complementi di arredo in legno e realizza tessuti originali stampati dai suoi disegni.

Come da tradizione, l’enogastronomia sarà presente a ‘Chiostro in fiera’, con eccellenze quali l’olio EVO biologio abruzzese, i tortelli e la pasta fresca di Modena fatta a mano, i formaggi tipici lombardi, il cioccolato di Modica.

L’area verde del Chiostro si trasformerà in un piacevole giardino dove trascorrere momenti di relax, e degustare aperitivi e colazioni, a cura dello staff del Bistrot del Chiostro.

La giornata inaugurale di giovedì 25 maggio sarà un momento di convivialità dove assaggiare un aperitivo o un calice di benvenuto offerto da un produttore di nicchia siciliano, Domenico Gentile che, oltre al vino, produce il Naranji, un amaro a base di arance e menta.

Chiostro in fiera ospiterà, come da tradizione, Ricola con il suo gazebo giallo, che offrirà la possibilità di assaporare le sue golose caramelle a base delle originali 13 erbe alpine svizzere e le squisite e rinfrescanti tisane, ideali in ogni momento della giornata. Sarà inoltre possibile acquistare i prodotti preferiti della gamma Ricola.

Ricola offre inoltre tutte le attività educative, comprese di biglietto di ingresso al Museo, appositamente studiate per accompagnare la visita alla mostra del fotografo francese Robert Doisneau.

Sabato 27 e domenica 28 maggio, alle ore 15:30, si terranno due visite narrate all’antologica di Robert Doisneau, con laboratorio di fotografia per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, a cura dei Servizi Educativi del Museo.

Ispirati dagli scatti di Doisneau, i giovani artisti, utilizzando la loro macchina fotografica o il loro smartphone, creeranno la loro opera.

Per gli adulti, sabato 27 e domenica 28 maggio, alle ore 15:30, sono in programma due visite narrate alla mostra di Robert Doisneau, a cura dei Servizi Educativi del Museo, che li condurranno all’interno del’universo creativo del fotografo umanista che ha fatto della street photography un racconto poetico.

Prenotazioni su www.eventbrite.it e www.chiostrisanteustorgio.it;

informazioni: servizieducativi@museodiocesano.it.

Il programma completo di Chiostro in Fiera sarà consultabile su http://www.chiostroinfiera.it e www.chiostrisanteustorgio.it.