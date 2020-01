Cesport Italia – Roma Vis Nova prima gara del 2020

L’11 gennaio i gialloblù aprono il 2020 alla Scandone contro i capitolini

Prima gara dell’anno per il campionato di serie A2: la quinta giornata vede in programma il match tra Cesport Italia e Roma Vis Nova, fischio d’inizio sabato 11 gennaio alla Scandone di Napoli alle ore 17:00.

Trentadue minuti di gioco che i ragazzi di Calvino dovranno affrontare con la massima attenzione data la situazione in classifica: se è vero che da una parte la Cesport ha già affrontato le avversarie più pericolose, è altrettanto vero che dall’altra i gialloblù sono fermi al penultimo posto della classifica con un solo punto conquistato in quattro giornate, motivo per il quale Femiano e compagni dovranno dare necessariamente una sterzata quanto prima al loro percorso in questo campionato.

Eccezion fatta per l’ultima gara interna contro il Catania, la Cesport ha comunque dimostrato in questa prima fase del girone di poter dire la sua contro chiunque, uscendo a testa alta in partite dal livello di difficoltà notevole.

Nonostante la sosta natalizia, la squadra ha comunque lavorato con grande intensità per farsi trovare pronta al rientro in acqua contro la Roma Vis Nova, formazione che la Cesport non è mai riuscita a battere nei quattro precedenti.

Roster ringiovanito per i ragazzi allenati da Calcaterra rispetto alla scorsa stagione, ma di livello per nulla inferiore, impreziosito anzi dall’arrivo di Cupic e di giovani interessanti nonché dall’esplosione del talento capitolino Iocchi Gratta, campione d’Europa under 17 in carica che al momento guida la classifica marcatori.

La squadra romana ha raccolto sette punti nelle prime quattro giornate di campionato, riuscendo addirittura ad espugnare la piscina Scuderi di Catania, e viaggia in piena media playoff a meno tre dalla capolista Anzio; logico dunque aspettarsi un atteggiamento aggressivo col quale cercheranno di strappare i tre punti alla Scandone.

Ancora una volta, e così sarà in ogni gara di campionato, la Cesport è chiamata a tirare fuori il meglio per cercare di fare bottino con l’auspicio di cominciare a smuovere la classifica nei piani bassi.

Il match tra Cesport Italia e Roma Vis Nova sarà diretto dai signori Massimiliano Sponza di Genova e Giovanni Lo Dico di Capaci (PA), mentre il commissario speciale sarà Maurizio De Chiara.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay con interventi in radio presso l’emittente campana Radio Quinta Rete.