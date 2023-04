Cesport corsara a San Prisco: battuto il Villani per 6 – 4

La Cesport continua a guidare la classifica con due punti di vantaggio sulla Prota Giurleo

Quarta vittoria di fila per la Cesport Italia, che interrompe la striscia positiva del Circolo Villani vincendo a San Prisco per 6 – 4.

Partita difficile, come da pronostico, con la Cesport che riesce a segnare solo dopo un tempo e mezzo di gioco impiegando tutti e quattro i tempi per avere ragione sull’avversario.

Nel primo tempo prevalgono le difese, 0 – 0 dopo i primi sette minuti.

Nella seconda frazione è il Villani a portarsi in vantaggio, la Cesport si sveglia chiudendo a metà gara avanti per 3 – 1 con doppietta di Dario Esposito e rete di Alessandro Esposito.

A parti invertite viene fischiata una brutalità contro il Villani, Dario Esposito realizza la rete del 4 – 1 su rigore ma la Cesport non riesce a prendere le misure sull’avversario; 5 – 3 per i partenopei a sette minuti dal termine con gol ospite di Femiano.

In apertura di ultima frazione il Villani accorcia, solo nel finale Femiano realizza la rete del definitivo 6 – 4 che consegna i tre punti ai suoi compagni.

La Cesport continua a guidare la classifica con due punti di vantaggio sulla Prota Giurleo, a tre giornate dal termine. Rispetto alle ultime uscite però la prestazione di quest’oggi non è stata delle migliori; gli ultimi scontri diretti ci diranno di più sul futuro della squadra.

Il compito odierno tuttavia non era per nulla facile, un plauso dunque va fatto a tutto il collettivo che è riuscita a battere una squadra che prima di oggi aveva raccolto sei risultati utili consecutivi.

Sabato prossimo i partenopei affronteranno in trasferta un altro valoroso avversario, il Dream Team Salerno.

Circolo Villani – Cesport Italia 4 – 6

(0 – 0; 1 – 3; 2 – 2; 1 – 1)

Circolo Villani: Masucci, De Francesco 2, Esposito S. 1, Cognetta, Errichiello, De Riso, Salomone 1, Gravino, Morrone, Natangelo, Monaco, Mincione, Cozzuto. All. Perfetto

Cesport Italia: Orbinato, Di Maro, Pasquariello, Perrotta, Bouchè, Soprano, Corcione C., Esposito D. 3, Corcione R., Esposito A. 1, Grazioso, Femiano 2, Torti. All. Gagliotta

Arbitro: Barra