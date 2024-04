‘Carosonamente’ a Il Moro

Peppe Servillo & Solis String Quartet omaggiano Carosone a Cava de’ Tirreni (SA) il 24 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Evento speciale mercoledì 24 aprile, ore 22:00, a Il Moro di Cava de’ Tirreni (SA) con il concerto ‘Carosonamente’, che vedrà in scena Peppe Servillo & Solis String Quartet: Vincenzo Di Donna, Luigi De Maio, Gerardo Morrone e Antonio Di Francia.

Il cantante casertano Servillo sottolinea:

Si ride con le canzoni di Carosone, ma non solo, Renato ci commuove, si commuove guardando con carezzevole ironia i suoi toreri, sarracini, americani. Carosone pensa con affetto la sua gente, con un umorismo semplice, dal basso, senza sarcasmo, senza potere, senza cattiveria nel sorriso.

In scaletta, dai classici Tu vuo’ fa l’americano, Torero e O’ sarracino, passando per canzoni meno famose come Tre guagliune e ‘nu mandolino, a capolavori come Pigliate ‘na pastiglia, fino a raggiungere Giacca rossa ‘e russetto e T’aspetto ‘e nove.

Info e prenotazioni al 340-3939561.