Campania, contributo regionale affitti: conclusi i pagamenti

Pervenute oltre 72 mila domande per un fabbisogno di circa 123 milioni di euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Tra il 26 ed il 28 febbraio scorsi sono stati effettuati tutti i 38.347 pagamenti dei contributi relativi al Bando Affitti 2022, eseguiti mediante bonifico sulle coordinate bancarie comunicate in domanda.

Come noto, a partire dall’anno 2021, la Regione Campania – unica in Italia – ha deciso di gestire direttamente la procedura nella sua interezza, dall’emanazione del Bando fino alla erogazione dei contributi, al fine di garantire celerità nei pagamenti ed uniformità di trattamento per tutti i cittadini.

Sul Bando Affitti 2022 sono pervenute oltre 72 mila domande per un fabbisogno di circa 123 milioni di euro. Grazie ad un’azione di ricognizione su altri fondi, il budget disponibile è passato da € 28.481.425,10 a € 35.048.613,49, ampliando la platea complessiva dei beneficiari fino ad oltre il 50% delle domande ammissibili.