L’incontro è previsto per il 22 gennaio

Date le avverse condizioni atmosferiche la partita prevista per domenica 22 gennaio, ore 14:30, contro la Nuova Florida Calcio sarà disputata sul campo neutro di Venafro (IS), Stadio Marchese del Prete, invece che tra le mura casalinghe del ‘Di Tella’ di Vastogirardi (IS).