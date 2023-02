‘Ben(n)i.. Venuti’ al Nouveau Théâtre de Poche

Venerdì 3 febbraio, ore 21:00, presso il Nouveau Théâtre de Poche di Napoli, nell’ambito della rassegna ‘Effetto farfalla’, ‘Prospero’ (Il Teatro che non c’è), Direzione artistica Lucio Allocca, Associazione Luca Bucci, presenta ‘Ben(n)i.. Venuti – Prosa, versi con musiche da Stefano Benni’, assistente alla regia Luca Bucci, con Luca Bucci, Silvia Tau e Valerio Lepre.

Repliche il 4 febbraio, ore 21:00, e il 5 febbraio, ore 19:00.

‘Il sogno del muratore’ con Luca Bucci, ‘Beatrice’, con Silvia Tau, e ‘Dott. Divago’, con Valerio Lepre.

Il gruppo di studi Teatrali ‘Prospero’ è formato da giovani, che come tanti – meno male che ci sono – hanno ‘incontrato’, per varie strade, il Teatro e conoscendosi durante la frequentazione di ‘laboratori’, ‘stage’… e quant’altro, dopo la conclusione di questi ‘corsi’, hanno deciso di continuare a coltivare questa loro passione, mettendosi insieme ed affidandosi a qualcuno di esperienza, che facesse loro strada, in un percorso comune, di approfondimento e conoscenza.

L’esito di una sperimentazione in laboratorio necessita di una ‘verifica’. Nel caso, di ‘lavoro attoriale’, la verifica, la ‘cartina di tornasole’, è la rappresentazione in pubblico, da cui non si può prescindere.

Ringraziamo, quindi, i giovani del Théâtre de Poche che ci hanno inserito nella Rassegna Teatrale ‘Effetto Farfalla’ e che ci hanno offerto l’opportunità di verificare il nostro studio su Stefano Benni, con tre monologhi: ‘Il sogno del muratore’, ‘Il Dottor Divago’ e ‘Beatrice’, racconti di ‘anime sospese’, tra passato e presente, realtà e sogno, con un epilogo a tre voci, con i versi di: ‘Anima’.

Lucio Allocca