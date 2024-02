‘Barbara’ torna al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 22 al 25 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 22 al 25 febbraio presso il Teatro Trastevere di Roma torna in scena ‘Barbara’ drammaturgia di Angelo Orlando, regia di Fabrizio Catarci,

con Francesco Primavera, Enrico Franchi, Sebastiano Vinci, Fabrizio Catarci, Olena Kozinina.



Aldo e Pino sono due amici che dopo una cena ‘frugale’, con antipasti, primi, secondi, contorni, dolce, caffè, ammazza caffè e tre bottiglie di vino, decidono di raggiungere Barbara, una escort mozzafiato, esperta in giochini erotici. I due, una volta a casa della ragazza, finiranno legati a letto insieme.

Barbara ritarda qualche minuto

così comunica ad Aldo e a Pino, Carmine il fedele segretario di Barbara. Ma Barbara non si presenterà. Da qui in poi, si snoderà la strampalata vicenda dei due amici, costretti, loro malgrado, a stare chiusi in ‘cattività’ nella camera da letto di Barbara. Esposti agli umori di personaggi a volte stravaganti a volte inquietanti.

‘Barbara’ è un noir comico a volte onirico con delle tinte horror. Un ‘Aspettando Godot’ al contrario in cui Godot è già arrivato e forse è un pazzo pericoloso.

Aldo e Pino, rappresentano un’Italia borghese che, arrivata al culmine delle proprie possibilità, ha il coraggio giusto, o crede di averlo, per lanciarsi ‘oltre’, per agguantare qualcos’altro. Barbara, rappresenta per Pino e Aldo, la soluzione all’insoddisfazione e al grigiore delle loro vite quotidiane.

La trasgressione, l’energia di ciò che è alieno e pronto a sconvolgere ogni equilibrio, è una tentazione troppo grande e purtroppo per i due amici, anche impossibile da gestire.

‘Barbara’ è una commedia notturna, brillante, assurda, che riguarda le sorti sociali di un paese, che pur pensando di meritarsi di più, in realtà resta piccolo e provinciale.

La domanda, è una sola: qual è l’Italia che ci piace? Quella di Aldo e Pino, legata a un letto? O quella di Barbara, di un’Italia che sogniamo, che non si fa mai vedere?

Bel dilemma.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Via Jacopa de Settesoli, 3

Roma

Orario spettacoli:

feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Biglietti:

intero €13,00

ridotto €10,00

prevista tessera associativa

Contatti:

06-5814004

328-3546847

info@teatrotrastevere.it

Consigliata prenotazione