Baccelli sulle corse ferroviarie linea Lucca – Aulla

In seguito ad un’approfondita interlocuzione con i Sindaci, siamo ora al lavoro per riprogrammare almeno parte delle corse ferroviarie sulla linea Lucca – Aulla nel tratto tra Piazza al Serchio e Aulla nelle fasce orarie più critiche per l’utenza, visto che utilizzare i bus sostitutivi richiederebbe tempi di percorrenza più lunghi e creerebbe maggiori disagi, mentre i bus sostitutivi verranno utilizzati tra Castelnuovo di Garfagnana e Piazza al Serchio, dove non circoleranno treni.

E lo faremo in piena intesa con Trenitalia, i cui tecnici, d’intesa con i nostri, stanno elaborando una soluzione che saremo in grado di sottoporre agli amministratori locali nella seconda metà di agosto, con l’obiettivo di rimodulare i servizi a partire dall’avvio dell’anno scolastico.