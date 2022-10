Baccelli su trasporti studenti a Pontedera (PI) e Sesto Fiorentino (FI)

La delibera approvata dalla Giunta regionale riguarda i collegamenti garantiti da Autolinee Toscane con il plesso scolastico di Palazzo Blu a Pontedera e la nuova sede del Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino

Vi era una necessità oggettiva e abbiamo dato risposta a questa necessità. Le ragioni del mantenimento di tali servizi sono dettate da evidenti esigenze di mobilità della popolazione studentesca residente nelle aree di Pontedera e Sesto Fiorentino, rinnovate e rafforzate dalla presenza dei due nuovi istituti scolastici.



Così si è espresso l’Assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Stefano Baccelli, in merito all’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera da lui presentata per la messa in esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale per i collegamenti con il plesso scolastico di Palazzo Blu a Pontedera e con il Liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino.

La delibera è relativa al mantenimento di un duplice servizio di trasporto da ricondurre al contratto di concessione alla società Autolinee Toscane.

I servizi riguardano il collegamento con il plesso di Palazzo Blu a Pontedera inaugurato nel 2021 anche a causa dell’emergenza pandemica e il collegamento con la nuova sede del Liceo Agnoletti nell’area del polo scientifico di Sesto Fiorentino inaugurata a gennaio 2022 su cui la Regione Toscana, insieme agli Enti locali del territorio, è già intervenuta in termini di rimodulazione e istituzione di nuovi servizi.

Le esigenze di mobilità della popolazione studentesca residente è effettiva e consolidata. Per questo motivo la Regione Toscana ha ritenuto importante rinnovare l’impegno a favore del trasporto pubblico locale.

Per garantire i servizi legati all’Istituto Agnoletti di Sesto Fiorentino e al complesso di Palazzo Blu di Pontedera, secondo quanto evidenzia l’Assessore Baccelli, sono stati stanziati 38.909,26 euro IVA inclusa, relativamente all’anno 2022, a valere sulle risorse libere del capitolo 32085, più la somma complessiva di 90.123,37 euro IVA inclusa, di cui 82.000,00 per l’istituto Agnoletti e 8.123,37 per il plesso scolastico di Palazzo Blu, relativamente all’anno 2023, a valere sul bilancio finanziario gestionale 2022-24.