Assistenza territoriale, la Toscana fa il punto sulla riforma

Appuntamento il 28 marzo al Campus Meyer

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A che punto è in Toscana la riorganizzazione dei servizi territoriali sanitari e sociali dopo la riforma avviata con l’oramai famoso decreto ministeriale 77 del 2022?

Se ne parlerà il 28 marzo nel corso di un evento in programma dalle 9:00 alle 14:00 al Campus dell’Istituto Meyer in via Cosimo il Vecchio 26 a Firenze: l’occasione per fare il punto su case ed ospedali di comunità, ma anche telemedicina, prevenzione, continuità assistenziale e integrazione socio-sanitaria.

L’appuntamento, voluto e organizzato dalla Regione, vedrà l’intervento del Presidente della Toscana Giani e degli Assessori al diritto alla salute e alle politiche sociali Simone Bezzini e Serena Spinelli.