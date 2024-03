Arte Laguna Prize apre l’edizione 2024

Per il 2024 l’esposizione è prevista in Doppia Edizione all’Arsenale Nord di Venezia a novembre e dicembre

Arte Laguna Prize annuncia che la Mostra includerà i finalisti della 18a e 19a edizione assieme negli storici spazi dell’Arsenale Nord di Venezia.

Quest’anno le opere di più di 200 artisti internazionali saranno esposte dal 16 novembre all’8 dicembre 2024, un periodo di grande fervore artistico e culturale.

Con la Doppia Mostra di Arte Laguna Prize Venezia è pronta ad accogliere ancora più visitatori con il beneficio del collegamento acqueo tra l’Arsenale Sud e l’Arsenale Nord.

Doppia edizione, Doppio pubblico, Doppia visibilità: i 120 finalisti della 18a edizione sono già ufficiali qui, mentre per quelli della 19a edizione è ora aperta la call.

I numeri dell’edizione appena conclusa: 18a edizione, iscrizioni da più di 80 paesi nel mondo, incremento del 20%, 90% da fuori Italia.

Arte Laguna Prize accoglie artisti di ogni età: nella 17a edizione è stato registrato un 99enne – Rinaldo Frattolillo, Newyorkese, nella 18a l’artista più giovane: Daniil Burakhovich, in arte Lern, di soli 14 anni, menzionato dal partner IED Group per le sue capacità grafiche, utilizzate per trasmettere le considerazioni della guerra in Ucraina.

Il Premio, come ogni anno, offre all’artista vincitore €10mila, oltre all’opportunità di partecipare ai vari Premi Speciali organizzati con i partner high-level provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto di credere fermamente e investire nell’Arte Contemporanea.

Con il doppio dell’affluenza, già accolta durante la scorsa esposizione, gli artisti vengono direttamente contattati da appassionati, interessati, collezionisti, galleristi, curatori, direttori di musei ed istituzioni.

Gli artisti finalisti sono selezionati da una giuria esclusiva, diversa ogni anno per assicurare il massimo livello di democraticità, che vota in 3 modalità differenti con somme matematiche e discussioni di gruppo, sia on line che di persona di fronte alle opere.

E sono giudici, nel loro settore, anche i titolari dei Premi Speciali: possono essere fondatori, imprenditori, gestori, titolari, direttori di gallerie, festival, istituzioni, aziende pronti a offrire le opportunità più svariate agli artisti preferiti, dalle residenze artistiche, alle esposizioni, alle collaborazioni, a veri e propri contratti.

Valori: vengono confermati i Premi Speciali per la Sostenibilità, che promuove le opere realizzate con materiali riciclati o rispettosi dell’ambiente legati alla trasformazione di carta, vetro, plastica, alluminio, sughero, tessuti…

La Serata di inaugurazione sarà sabato 16 novembre 2024 dalle ore 17:00 alle Nappe dell’Arsenale Nord di Venezia. Verranno presentate le Performance dal vivo e la Cerimonia di Premiazione dei vincitori assoluti delle due edizioni.

Arte Laguna Prize prosegue con i suoi obiettivi di inclusione senza distinzioni, accogliendo opere e artisti di ogni nazionalità, genere e stile.

Un approccio molto più ampio anche per quanto riguarda la digitalizzazione, che prosegue con il progetto di replicare la mostra nella Realtà Virtuale e aumentare lo spazio e visibilità delle opere degli artisti: dal fisico, al Metaverso.

Per partecipare al concorso artelagunaprize.com.