Art Days Napoli Campania Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta partecipa alla seconda edizione degli Art Days – Napoli Campania accendendo i riflettori sulla collezione ‘Terrae Motus’

Per ricordare il terremoto che il 23 novembre del 1980 scosse la Campania dal 24 al 27 novembre, ogni giorno alle 16:00, il Museo del MiC proporrà visite tematiche sulle opere della collezione, per un massimo di 15 persone per ciascun turno, nel corso delle quali i visitatori saranno accompagnati dal personale del Museo.

Le visite di approfondimento, della durata di circa un’ora, saranno incluse nel costo ordinario del biglietto/abbonamento al Museo, fatte salve agevolazioni e gratuita come per legge, acquistabile su TicketOne oppure in sede.

Per prenotarsi, fino a esaurimento posti, è necessario scrivere all’indirizzo re-ce.valorizzazione@cultura.gov.it, indicando la data desiderata tra il 24, 25, 26 e 27 novembre, attendendo conferma di prenotazione.

Terrae Motus, la grande collezione d’arte contemporanea donata da Lucio Amelio alla Reggia di Caserta, è nata dopo gli eventi sismici che il 23 novembre 1980 devastarono la Campania e la Basilicata.

Nell’ambito degli Art Days 2022, la Reggia di Caserta parteciperà a ‘Sostenibilità e accessibilità nel sistema dell’arte’, uno dei quattro talk organizzati dal Team Art Days.

L’incontro, a ingresso gratuito, si svolgerà il 24 novembre dalle 16:30 alle 18:30 al Quartiere Intelligente, Scala Montesanto 3, Napoli.

Sostenibilità, impatto ambientale e accessibilità sono da tempo entrati a pieno titolo nell’agenda e negli approcci di vari settori, dal privato al pubblico al settore governativo.

Programma del talk

Saluti in apertura

Maria Cristina di Stasio – fondatrice di Quartiere Intelligente Modera Adriana Rispoli – Curatrice indipendente, Coordinatrice Public Program Padiglione Italia 59.Biennale di Venezia, PhD candidate Art&Sustainability, Universita degli Studi di Salerno

Relatori:

Valeria Bottalico – Progettista indipendente di strategie di audience engagement, Referente attività educative, Ocean Space, TBA21 – Academy, e Curatrice di percorsi tattili, Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Camilla Bove – Gallery Associate, Thomas Dane Gallery, e Co-fondatrice di Gallery Climate Coalition Italia

Martina Ercolano – Ricercatrice di Pedagogia generale e sociale e Docente di Educazione museale, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

Eugenio Giliberti – Artista Vincenzo Mazzarella – Funzionario del Servizio valorizzazione, educazione e mediazione, Reggia di Caserta