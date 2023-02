Arabia Saudita: inaugurata Via Riyadh

Offre agli amanti dell’intrattenimento un soggiorno pieno di lusso ed esperienze uniche nella capitale saudita

Il Consigliere dell’Arabia Saudita, Turki bin Abdul Mohsen Al Sheikh, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità generale per lo spettacolo, ha inaugurato l’area “Via Riyadh”

La cerimonia si è svolta il 31 gennaio. “Via Riyadh”, una delle aree di intrattenimento più importanti della capitale dell’Arabia Saudita. Comprende un gruppo dei migliori ristoranti e marchi internazionali, oltre a un hotel di livello mondiale e un cinema unico nel suo genere, in un carattere urbano unico.

Aprirà ufficialmente i battenti a metà febbraio 2023, è caratterizzata da una varietà di spettacoli dal vivo, luoghi e stili di vita lussuosi e fornirà livelli di ospitalità eccezionali, alloggi e servizi di lusso per regalare ai visitatori esperienze uniche e ideali.

Per l’accuratezza dei suoi dettagli estetici, il periodo di costruzione dell’area è durato 20 mesi. È stata realizzata nel caratteristico stile Salmani, integrando le esigenze della vita moderna, ma evocando il patrimonio architettonico originario., in edifici e strutture per i residenti della capitale e i suoi visitatori dall’interno e dall’esterno dell’Arabia Saudita.

Via Riyadh offre agli amanti dell’intrattenimento una sistemazione unica, piena di lusso ed esperienze esclusive, oltre a una serie di menu provenienti dalle cucine mediterranee e numerosi negozi internazionali.

Situata vicino al quartiere diplomatico della capitale, Riyadh, offre spazi pensati per il riposo e il relax, ma anche per godersi il paesaggio e le zone circostanti, rendendola una destinazione ideale per trascorrere momenti di svago eccezionali e unici.

In “Via Riyadh” si trovano una vasta gamma di sculture artistiche, per dare un lustro speciale all’area coperta di verde ed elementi di bellezza nei suoi vari angoli e nelle varie strutture.

È circondata da spazi verdi a più livelli, che la rendono una vera e propria oasi urbana. Ospita anche una serie di alberi secolari che hanno più di 850 anni.

Ad aggiungere un misto di calma e serenità in “Via Riyadh”, un gruppo di fontane d’acqua disseminate al suo interno. Cascate si intrecciano con il resto del paesaggio, in corsi d’acqua che producono suoni che appartengono ai suggestivi ambienti naturali nei luoghi più acqua e habitat arborei nel mondo.

La cerimonia di inaugurazione ha visto una presenza eccezionale di numerosi funzionari e personalità, tra cui il capo dell’Associazione dei giornalisti sauditi, Khaled Al-Malik.