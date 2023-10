Arabia Saudita: il turismo protagonista al Saudi Village

Il Saudi Village che si è svolto a Roma è stata l’occasione per presentare le offerte turistiche dell’Arabia Saudita al mercato italiano.

Tra gli splendidi affacci sul Belvedere della città capitolina, i visitatori hanno potuto seguire un colorato percorso tra gli stand, che richiamavano i più noti siti UNESCO dell’Arabia Saudita, che hanno quindi offerto esperienze per conoscere le tradizioni, la cultura, il cibo e le attrazioni turistiche del Regno.

È quanto ha affermato Hazim Al-Hazmi, President America and Europe della Saudi Tourism Authority.

Con la partecipazione al Saudi Village in partnership con i nostri stakeholder, abbiamo voluto portare a Roma alcuni degli elementi che caratterizzano un viaggio in Arabia Saudita, per mettere in mostra le bellezze e le esperienze che si possono vivere.

I Tour Operator presenti hanno potuto raccogliere, parlando con il folto pubblico, quanto ci sia grande interesse per la destinazione e per i più di 100 itinerari in catalogo prenotabili da parte dei viaggiatori tramite Tour Operator e Agenzie di Viaggi.